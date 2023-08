“¡Qué va! Al banco no se le puede dar nada”, dice Lisandra Pupo, una ingeniera mecánica de 30 años, escéptica sobre la bancarización de las operaciones económicas anunciada por el Banco Central de Cuba, que intenta reducir la cantidad de billetes que circulan en la calle.

La nueva normativa, que entró en vigor el jueves pasado, obligará tanto a ciudadanos como a empresas a realizar, en un plazo de seis meses, la mayor parte de sus transacciones por canales electrónicos. Pero muchos cubanos entienden que la disposición hará cuesta arriba el hacerse de su propio dinero, por las carencias tecnológicas en la isla.

Pupo, igual que muchos habaneros, asegura que prefiere tener su dinero en la mano. Se queja de que muchos cajeros automáticos son inservibles y cuando tienen efectivo solo permiten extraer 5,000 pesos (unos 28 dólares).

“Eso es imposible. Ahora el cajero no tiene dinero o no tiene conexión y en los tiempos que estamos viviendo, 5,00 pesos sencillamente no son nada”, relata a la AFP al salir de su trabajo en Cerro, un popular municipio de La Habana.