Desde una pequeña oficina del Instituto Nacional de Migración en Danlí, Honduras, las personas migrantes comienzan a hacer una fila a las 8:30 horas, 30 minutos antes de que abra las puertas, para recibir el permiso de tránsito que necesitarán para cruzar el país centroamericano legalmente. Semanas antes, la población hondureña protestaba en contra de una multa de cerca de 250 dólares que terminaría por dejar a muchas personas migrantes con menos posibilidades económicas para cruzar El Salvador, Guatemala, México y, finalmente, llegar a Estados Unidos.

Las autoridades cedieron, reconociendo el estatus del país como destino de paso de una ruta que no termina en Honduras y la importancia de facilitar ese tránsito a través de la amnistía a la multa. De manera que, sin ese cobro, se facilitaría incluso más que las personas puedan moverse con seguridad hacia su siguiente destino. Autobuses que cobran 40 dólares, les llevarían prácticamente de una frontera a otra, pero antes se detendrán en Danlí u otros puntos migratorios.

A la pequeña esquina del INM llegaron algunas personas en autobuses desde la frontera más cercana, Las Manos, en una hora de recorrido bajando la montaña. Otras, en taxis, acompañadas de coyotes apalabrados que aseguran un buen pasaje y comodidad durante su breve estancia en Honduras. Y las demás, las menos afortunadas, caminan a pie un trayecto de cuatro horas ya sea bajo la lluvia o un sol calcinante que solo se detiene por una nube ocasional.

Mientras se comienza a expandir la fila, un hombre mauritano pregunta en inglés cuándo habrá servicio médico disponible. “Ya dentro de poco, si quieres espera a que pases a la oficina y te esperamos aquí afuera”, contesta Kevin, psicólogo de Médicos Sin Fronteras (MSF) en Honduras. El hombre acepta, señalando que tiene unas bolas en los pies que le duelen mucho. Por detrás, la clínica móvil empieza a dar consultas.

Lidia Guadalupe, agente de OIM, saluda y comenta, “prepárense, parecía que estaba bajando (el flujo migratorio), pero no realmente. En días bajos habrá de 70 a 80 personas llegando en tandas de autobuses a lo largo del día. Sin embargo, cuando sube el flujo habrá de 1,500 a 2,000 personas cruzando esta semana por aquí, la mayoría de Venezuela y países de Asia”. Los primeros migrantes en llegar a Honduras son de África: Mauritania, Senegal, Angola, Somalia.

Los efectos de los conflictos, inestabilidad económica y social, hacen eco a través de los miles de kilómetros que separan África o Asia con el continente americano. Ahmed, de 20 años, originario de Pakistán, cuenta que su ruta en búsqueda de seguridad ha durado un mes, cruzando cada país a veces sin quedarse más de una noche.

“Volé de Pakistán a Dubái (EAU), luego a Qatar, de ahí me pude ir directo a Paraguay y lo que siguió fue Brasil, Colombia y Panamá, El Darién, y finalmente llegamos aquí, a Honduras”, relata.

Su hermano insistía en que no hablara más: hay que seguir el camino. Al fondo, un taxista-coyote, se impacienta, haciendo señas de que es momento de irse.

Ahmed, como migrante intercontinental, no está solo. En el último semestre, el proyecto de migrantes de MSF en Honduras contabilizó que el 5.5 por ciento de la población que ha recibido atención médica es originaria de al menos 45 países entre África y Asia.

Este porcentaje significa que al menos 611 personas de las más de 10,000 atendidas cruzaron prácticamente la mitad planeta para llegar a este punto de la ruta migratoria. De ellas, la mayoría buscaría atención médica por infecciones respiratorias, diarrea, condiciones musculares y de piel o tejido, pero también atención psicológica para los traumas y afectaciones causadas por las experiencias vividas.

Bajo el rayo del sol, ya hacia la 1:30 de la tarde, cientos de personas cruzaron por las oficinas del INM. Desde una esquina, Amina se acerca tímidamente hacia la clínica móvil para migrantes de Médicos Sin Fronteras, trae una niña en brazos que se le ve decaída, escondiendo su cara en el cuello de su madre. Pasa a su consulta y a la salida en la van-enfermería, menciona que el viaje la tiene exhausta.

“Vengo de Senegal. Ha sido muy complicado llegar hasta aquí. Me he enfrentado a violencia, robos, agresiones. Todo con mi pequeña hija. Yo solo quiero una mejor vida, pero por los problemas con la familia de mi esposo fue imposible lograr eso en Senegal. Eso más la violencia que había en mi país me hicieron huir por primera vez”.