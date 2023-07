Daniela Morales NW Durango

Hassid Rafael Reyes Rojas, es un intérprete de Lenguaje de Señas Mexicanas, que ha atrapado la atención en los conciertos que se ofrecen en la Velaria como parte de la cartelera de esta Feria Villista.

Tiene tan solo 27 años de edad, de los cuales 12 ha dedicado a trabajar y practicar el lenguaje de señas, por medio de expresiones faciales y corporales logra transmitir el sentimiento de cada una de las canciones.

Durante los días de la FENADU 2023, ha compartido el escenario con artistas como Julión Álvarez, Alejandra Guzmán, Banda La Adictiva, Los Dos Carnales, Pandora y Flans.

Incluso, fueron “Los Dos Carnales”, quienes a través de sus redes sociales, publicaron un mensaje donde destacaron que, por primera vez, uno de sus conciertos fue traducido en lenguaje de señas de principio a fin.

“Qué chingón saber que el día de ayer absolutamente todos los asistentes pudieron disfrutar de nuestra música y las letras que hacemos con mucho amor. GRACIAS DURANGO”, escribieron en el mensaje que acumula más de tres mil reacciones.

Aquí lo compartido por la agrupación del género regional mexicano: https://www.facebook.com/reel/601497195514705

La Feria Nacional Durango 2023 destacó que Hassid ha sido fundamental para que todos los asistentes puedan disfrutar plenamente de los conciertos y garantizar que cada espectador pueda experimentar la emoción y la magia de la música en vivo con el intérprete del lenguaje de señas.

Durango se encuentra entre los Estados del país con mayor discapacidad auditiva

“Estamos rompiendo el mito de qué sordos no pueden ir a conciertos de música porque no escuchan, pero el hecho de que una persona esté sorda no significa que no pueda percibir los sonidos y sentirlos”, comentó Hassid.

Apuntó que Durango se encuentra entre los Estados del país con mayor discapacidad auditiva, por lo que en la edición 2023 se buscó la manera de incluir a este sector de la población con el Lenguaje de Señas.

También te puede interesar leer: https://newsweekespanol.com/2023/07/nostalgia-y-exitos-flans-y-pandora-en-la-velaria-de-la-fenadu/