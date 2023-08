Nicolás Petro, el hijo mayor del presidente de Colombia, Gustavo Petro, fue detenido este sábado 29 de julio por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, en un escándalo relacionado con la campaña presidencial, informó la fiscalía.

El político, de 37 años, fue arrestado hacia las 06:00 horas (11:00 GMT) en la ciudad de Barranquilla, al mismo tiempo que su exesposa, Daysuris Vásquez, quien lo acusó de tener vínculos con narcotraficantes y contrabandistas.

La fiscalía informó de la detención del hijo del presidente “por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito” y de su expareja por “lavado de activos y violación de datos personales”.

Nicolás Petro llegó a Bogotá con un fuerte esquema de seguridad. Medios locales lo mostraron a lo lejos bajando de una camioneta rodeado de uniformados. Poco después de las 20:00 horas (01:00 GMT del domingo), la fiscalía emitió en vivo la que debía ser la primera audiciencia de los detenidos ante una jueza, pero fue aplazada por la ausencia de la defensa de Vásquez. En la transmisión aparecía Petro con una gorra blanca y chaqueta negra junto a su excónyuge.

Tras una infidelidad, Vásquez dijo en marzo a la revista Semana que Nicolás Petro se dio una vida de lujos con las grandes sumas de dinero que supuestamente recibió para la campaña electoral del actual mandatario. Gustavo Petro, quien según la denuncia no sabía de los pagos, lamentó la noticia y aseguró que respetará la independencia de la justicia.

“Han sido capturados por la fiscalía mi hijo Nicolás y su ex esposa Days. Como persona y padre me duele mucho tanta autodestrucción y el que uno de mis hijos pase por la cárcel. Como afirmé ante el fiscal general, no intervendré ni presionaré sus decisiones; que el derecho guíe libremente el proceso”, escribió Petro en la red social X (antes Twitter).