Sombrero de alón, canana de cuero y rifle en mano. Su gusto por México lo llevó incluso a fotografiarse disfrazado de héroe de la Revolución Mexicana. Pero quizá Pablo Escobar, el capo de Colombia de la cocaína, murió sin imaginar que los socios del norte terminarían manejando su negocio.

De ser un mero enlace con el mercado estadounidense en los años 1990, los mexicanos pasaron a ser los amos de la droga que se produce en Colombia: no solo financian la fabricación, sino que supervisan el envío de los cargamentos desde territorio colombiano. Son conocidos como los “invisibles”, explica Esteban Melo, coordinador de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) en Colombia.

“Se ocupan del financiamiento, y para eso no necesitan ser visibles, no necesitan tener todo un cuerpo armado atrás, porque ellos no están metidos aquí en esas disputas territoriales por el negocio del narcotráfico”, apunta.