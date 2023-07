¿Qué sucede en tu cerebro cuando consumes una dieta rica en grasas? Un equipo de investigadores de Memorial University of Newfoundland (MUN), en Canadá, identificó una vía inflamatoria del cerebro que vincula las dietas ricas en grasas con la activación de las neuronas que incrementan el apetito y, por ende, llevan al aumento de peso .

Por otro lado, la inflamación de esa misma región también se ha asociado con la pérdida de peso secundaria a una enfermedad. Entonces, ¿cómo es posible que la inflamación de esa parte del cerebro cause tanto pérdida como aumento de peso ?

¿CÓMO EL CEREBRO ES UN DETONANTE DEL AUMENTO DE PESO?

HUBO PRUEBAS EN RATONES

A fin de desentrañar el papel de las moléculas inflamatorias en el aumento de peso y en la activación de las neuronas MCH, los investigadores recurrieron a la ingeniería genética para producir ratones machos y hembras que no tuvieran los receptores que interactúan con PGE2.

El estudio, publicado el 17 de julio en la revista Proceedings of the National Academy of Science, aporta información muy importante para el diseño de nuevos tratamientos contra la obesidad.