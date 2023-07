El activista Emmanuel García González, presidente de la Organización Nacional de Pacientes con Cáncer de México, ha iniciado una huelga de hambre frente al Hospital Oncológico de Tijuana en respuesta a lo que considera una promesa incumplida por parte de las autoridades en la adquisición de equipos de radioterapia y PET scan necesarios para el tratamiento de diversos tipos de cáncer. El propósito de esta medida radical es llamar la atención sobre las necesidades urgentes de los pacientes con cáncer y mostrar su apoyo a las mujeres afectadas.

“Desde la medianoche de ayer, he decidido abstenerme de consumir líquidos y alimentos. Permaneceré aquí hasta que vea una agenda y un llamado concreto a la comisionada de salud, ya sea a través de Zoom u otro medio, que convoque a una reunión urgente para abordar esta situación”, afirmó García durante su protesta.

El activista subrayó que una alternativa para los pacientes con cáncer y aquellos que necesitan tratamientos de tercer nivel es ser canalizados al Instituto Mexicano del Seguro Social, dado que este tipo de servicio ha dejado de ser proporcionado desde la desaparición del Seguro Popular.

Durante la manifestación, María de la Luz Pulido Bañuelos, quien ha sido diagnosticada con cáncer de mama desde 2022, compartió su experiencia de éxito en la cirugía realizada en el sector salud público. Sin embargo, enfrenta dificultades para acceder a sus 15 sesiones de radioterapia debido a una máquina averiada.

“Estoy en necesidad de radioterapias, pero me envían a Mexicali, donde los equipos están fuera de servicio. Tenía una cita programada para el 29 de mayo, pero me llamaron para decirme que la máquina estaba descompuesta y que me avisarían cuando estuviera lista. Sin embargo, aún no he recibido ninguna llamada”, expresó la señora Pulido Bañuelos.

Para ella, recurrir a un hospital privado es una opción imposible debido a los costos que oscilan entre los 25 y 50 mil pesos por sesión de radioterapia. Por lo tanto, espera que su llamado a las autoridades estatales sea escuchado y se encuentre una solución rápida a esta problemática que afecta a quienes luchan contra el tiempo en su batalla contra el cáncer.

La protesta del activista García y las palabras de la señora Pulido Bañuelos resaltan la necesidad apremiante de mejorar los recursos médicos disponibles para los pacientes con cáncer en Tijuana, garantizando un acceso adecuado y oportuno a los tratamientos necesarios. N

