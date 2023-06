Durante este mes, se estarán presentando las propuestas de aquellos perfiles que podrían encabezar y regular el Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes (MIAA), órgano con el que se quiere retomar el servicio de agua en la capital.

La regidora Alejandra Peña Curiel consideró que, desde el Cabildo, se deberá dar más importancia a los conocimientos técnicos y a la experiencia de cada candidato en temas del agua.

“El perfil y el conocimiento técnico, eso es lo único que debe de permear, no debería de haber nada más, ¿de qué nos va a servir el compadre de Juan si el compadre de Juan no sabe nada del agua, de la operación? Es imposible, necesitamos gente que sepa de la materia”.

Mencionó que cada semana, los regidores y regidoras del Ayuntamiento de Aguascalientes estarán analizando los perfiles de quienes podrían asumir la dirección y la contraloría interna del organismo, así como otros temas pendientes, como el proceso de entrega-recepción de la concesión y los procesos jurídicos que han surgido en esta transición.

Peña Curiel precisó que los perfiles deberán presentarse antes del mes de julio, para que el MIAA pueda arrancar sus operaciones en octubre.

Cabe señalar que este jueves, se dio a conocer que el Consejo Directivo del Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes sostuvo su primera sesión ordinaria en un hotel ubicado en el centro de la ciudad.

Ahí, los consejeros, propietarios y suplentes, designaron como secretario técnico a Juan Carlos Arenas López, quien tendrá la responsabilidad de llevar un registro de los acuerdos celebrados dentro del Consejo.

También se aprobó la definición del proceso para proponer al Ayuntamiento de Aguascalientes a la persona a ocupar la Contraloría del MIAA. Además, avalaron el calendario de actividades del Consejo y el calendario anual de sesiones.

Ante la designación del director y contralor del organismo, la regidora Alejandra Peña recalcó que es importante que las autoridades no den pie a que la ciudadanía desconfíe de los integrantes del Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes, por su cercanía con grupos políticos.

“Es importante no dar pie a que la gente desconfíe de este nuevo órgano”, dijo. “No podemos prestarnos a engañar a la población haciéndoles creer que como no están actualmente en un cargo de elección popular, no son políticos, que son ciudadanos”.

“Yo confío en que la propuesta del director y del contralor, que son las dos figuras más importantes, porque ellos sí van a estar firmando, porque de ellos sí va a depender el cómo se hacen las cosas al interior del MIAA, no tengan ningún perfil que sea ligado con alguna cúpula política”.