El estado de Aguascalientes está atravesando una escasez de medicamentos para pacientes psiquiátricos, reconoció el titular del Instituto de Servicios de Salud (ISSEA), el doctor Rubén Galaviz Tristán, quien señaló que la situación aún no ha llegado a un desabasto total.

En entrevista con medios, el galeno mencionó que el ISSEA debe esperar el envío de medicamentos por parte de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), la única instancia que puede distribuir los fármacos necesarios en el país.

“El problema ahorita que tenemos es que no hay medicamentos para el manejo psiquiátrico, ayer hablé con Cofepris, me acaban de mandar porque ellos son los únicos que tienen el medicamento y lo van a empezar a enviar a los demás estados, todos estamos en crisis y, sobre todo, el Haloperidol y que son de manejo urgente. Hay escasez, no hemos caído en el desabasto total pero sí hay pocos”, señaló.