Heridas de perdigón, exposición a gases lacrimógenos, contusiones o inestabilidad psicológica, el equipo de Médicos Sin Fronteras (MSF) se mantiene al frente atendiendo a decenas de manifestantes y policías en Perú.

Con un saldo de casi 60 muertos y más de 1,200 heridos, el país enfrenta una crisis sociopolítica que se inició tras la destitución del expresidente Pedro Castillo, el pasado 7 de diciembre, y cuyo hecho divide profundamente al país en torno a la desigualdad, corrupción y violencia por parte de las fuerzas militares y de seguridad.

“He estado protestando contra la corrupción desde que comenzó la manifestación. Tengo 70 años. Estaba adolorido por los gases lacrimógenos, y mientras regresaba a la Plaza San Martín (ubicada en la avenida Nicolás de Piérola, en Lima), me encontré en medio de otro tumulto, y se dispararon más gases y perdigones. Sentí que algo me golpeaba en la sien izquierda y temí que la perdigona había penetrado, pero gracias a Dios no fue así”, comparte un paciente de MSF.