Un tribunal penal de Guatemala condenó este miércoles 7 de diciembre al expresidente Otto Pérez, un general retirado, a 16 años de prisión inconmutables por un fraude en las aduanas que lo obligó a renunciar en 2015, tres años después de asumir el poder.

A cada delito se le impuso una pena de ocho años de cárcel, para sumar 16 años en total, más un millón de dólares de multa. Sentencia idéntica recibió su ex vicepresidenta, Roxana Baldetti, también acusada de encabezar el fraude. Ambos fueron absueltos del delito de enriquecimiento ilícito.

“El tribunal no duda en ningún momento de que existió algún tipo de incremento patrimonial ilícito”, explicó la jueza vocal Katty Sarceño, que no obstante admitió que la Fiscalía no lo pudo probar.