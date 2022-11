Por segundo año consecutivo, la ciudad de Querétaro fue el escenario de “Trámite, buró de coleccionistas”. Ahí, artistas de distintos estados del país presentaron su arte más reciente bajo un hilo conductor: los paisajes. Las obras en torno a este tema variaron considerablemente dependiendo del estado al que los artistas rinden homenaje. Como cada año, los garages de los estados estuvieron a cargo de distintos curadores.

Newsweek en Español habló con Ixel Rion Lora, curadora independiente y productora que ha trabajado en museos estatales y privados como el Museo de Arte Carrillo Gil, el Tamayo Arte Contemporáneo y el Jumex. Ixel estuvo a cargo de la curaduría del Garage Jalisco en el que los artistas abordan “de diversas formas el capitalismo y colonialismo que ejercemos como especie en contra de la naturaleza”. Los artistas seleccionados fueron Carlos Mora, Diego González y Valeria Michelle.

—¿Cómo encontraste el hilo conductor entre estos artistas?

—Me llamó la atención que los tres, de distintas formas y conceptos, hablaban de cómo el hombre incide sobre la naturaleza de una forma violenta y un tanto colonizadora. El abuso del hombre a la naturaleza empieza desde las semillas, en donde el hombre intenta controlar el ecosistema para que siempre haya comida y de controlar a dominar hay un paso bastante pequeño.

—El título de la exposición es ‘el elemento deseado’. ¿Cuál es este elemento?

—Eso lo encontré en la página de Bayer, cuando te hablan de los maravillosos atributos que tienen sus semillas utilizan esa frase: el elemento deseado. Y a partir de ahí elegí las piezas de las artistas.

UNA PIEZA EFÍMERA

—Valeria Michelle explora las consecuencias ecológicas del ser humano a partir de las relaciones entre lo humano y la naturaleza y lo hace a través del dibujo, la gráfica, la pictórica, la instalación y el arte objeto. ¿Qué nos puedes decir de su obra en “Trámite”?

—Su trabajo gira en torno a la investigación que hace cercana a tiraderos de basura, plantas que tratan aguas negras, etcétera. Habla de cómo la contaminación incide en los alrededores de estos espacios. Hay grabados, y también hojas de árboles que encontró cerca de estos lugares a las que les imprime con un proceso que se llama clorotipia. La pieza de hoja es una pieza efímera sobre un elemento completamente orgánico que no sabemos qué le va a pasar a la obra y es muy lindo pensar en que el arte es también algo efímero.

—Diego González Gómez explora los rastros de diferentes estados de vulnerabilidad afectiva en la trama que supone la complejidad del tiempo a partir de un trabajo procesual e introspectivo expresado en medios como la instalación y el arte sonoro. Aquí trabaja con animales muertos. Cuéntanos más de su obra.

—Son los animales que hablan de una ausencia. Un águila y una piel de conejo que hablan de la ausencia del animal, ¿qué pasa cuando se muere? El hombre ha intervenido para preservar algo del animal que murió en manos de los hombres y esto es lo que se queda cuando ya no hay vida.

EL ARTE DE ENGLOBAR LA ENERGÍA

—Carlos A. Mora es un artista autodidacta que trabaja con elementos naturales. ¿Que nos dice su obra expuesta en el este Garage Jalisco?

—Lo que hizo para esta edición de “Trámite” son portales. Todo parte de los incendios en la península de Yucatán, que suceden de manera fortuita y son quemas que están arrasando con muchas hectáreas y no hay manera de controlarlos porque están lejos de la civilización. Las propias comunidades de la zona, cuyas tierras están siendo quemadas para recalificar para muchas cosas, están haciendo sus propios registros. Carlos está empezando a encontrar y hablar con estas comunidades. Los lienzos están pintados con achiote porque es lo que más están quemando y es el elemento que da color a las tradiciones yucatecas, como la cochinita. Son también una especie de ataúdes y me gustó la idea de englobar la energía en el vacío.

—¿Qué piensas de este arte que denuncia?

—Por un lado me da mucho gusto que en el arte están hablando de esto, no quiere decir que no pasara antes, pero me dio gusto encontrar estas inquietudes en artistas que me gustan y de cierta forma me obliga a continuar con esta investigación, a nivel profesional y personal. Y darle seguimiento a los artistas es algo que voy a hacer: Daniel y Valeria son muy jóvenes y es muy interesante ver qué están haciendo las nuevas generaciones y sus formatos son muy distintos a lo que veo en la Ciudad de México, en donde se espera que todos los dispositivos de exposición sean muy limpios y pulcros, y aquí vemos la pieza por encima de todo. N

