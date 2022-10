“Lo que me atrajo a colaborar con Eric (Yuan, fundador de Zoom), era que él estaba convencido que el mundo de las telecomunicaciones tenía que ser diferente, y no se iba a frenar antes de cambiarlo”, responde a la pregunta sobre qué lo motivó a acompañar al emprendedor chino en su proyecto. “Además, tiene la capacidad de aprender y de escuchar, y no solo de decir ‘yo tengo la solución, yo soy el CEO, el fundador, entonces se va a hacer lo que yo diga.’ Es una persona que aprende constantemente”. Subotovsky fue parte de decenas de inversionistas a quienes Yuan presentó su visión, pero uno de los únicos que decidió apostarle a la revolución tecnológica que el fundador vislumbraba a través de la adaptación al teléfono inteligente.

Así, en febrero de 2015, Zoom aseguró $30 millones de dólares durante la serie C de levantamiento de capital liderada por Emergence Capital, fondo del que Subotovsky es socio general desde 2016. Al contar la historia, ejemplifica con Yuan los rasgos fundamentales que debe tener cualquier emprendedor. “Si uno no puede dormir porque este producto tiene que ser mejor, porque se sueña con un mundo diferente, si uno no tiene esa pasión por lo que está haciendo cuando las cosas se ponen difíciles, es muy fácil abandonar todo y ponerse a hacer otra cosa. No voy a trabajar de 9 a 5, voy a trabajar lo que necesite para lograr ese éxito, porque hay gente que depende de mí. Tener esa ética en el trabajo es algo fundamental”.

Esa misma ética es la que transformó a Zoom, de una empresa de 20 a 30 personas que convivían en un espacio ínfimo a un gigante tecnológico con cerca de 8 mil empleados, en 15 oficinas alrededor del mundo. La mentalidad del inversionista, sin embargo, no ha cambiado desde entonces: “¿cuál es el siguiente nivel?, ¿qué es lo próximo que tenemos que hacer?”, se pregunta constantemente.

Un latino en Silicon Valley

La curiosidad fue también lo que lo trajo a los Estados Unidos desde Argentina en 2010, para buscar una oportunidad en la industria de la tecnología. Como muchos, se enfrentó a las barreras erigidas por motivos culturales: “Contacté a más de 70 fondos de inversión, y la respuesta era la misma: ‘Los Latinos no están en esta industria, deberías buscar otro trabajo’. Eso a mí me daba más energía; ahora quería conseguir un trabajo en esta industria, simplemente para probar que lo que estaban diciendo no era correcto”.