Tras darse a conocer la detención de varias personas en las instalaciones de la Feria San Francisco Pachuca 2022 al ser señalados de haber robado equipos de telefonía celular, la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH) confirmó que fueron hurtados 33 artefactos, los cuales ya se encuentran en resguardo para devolverse a sus propietarios.

Criterio dio a conocer que seis personas fueron aprehendidas por elementos de la Policía Industrial Bancaria, tras la queja de asistentes al evento multitudinario, quienes fueron víctimas de la sustracción de sus móviles durante la presentación de Los Caligaris en el Teatro del Pueblo, por lo que los presuntos responsables fueron turnados al Ministerio Público.

En una actualización ofrecida por la SSPH, se dio a conocer que fueron siete los detenidos mediante operativo de seguridad en el recinto ferial y con el apoyo del C5i, quienes tenían en su posesión 33 equipos telefónicos robados; de acuerdo con la dependencia, los indicados responden a las iniciales S. Y. S. F., E. A. J. R., C. A. C. B., I. Y. A. M., R. D. T. C., H. S. E. y B. P. R.

Asimismo, se dio a conocer que los presuntos delincuentes provienen de Ciudad de México y que, por lo anterior, fueron puestos a disposición de la agencia del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) para iniciar la integración de las carpetas de investigación y después presentar a los señalados ante un juez de control.

Derivado de todo el caso, se hizo un llamado a las personas que fueron víctimas de los indiciados para que acudan a las instalaciones de la PGJEH o llamen al 800 912 1314 con el objetivo de recibir orientación respecto al proceso de identificación de sus teléfonos, se acredite su posesión y se realicen los trámites para su devolución.

Por otro lado, la dependencia encargada de la seguridad ciudadana en la entidad realzó que se están llevando todas las diligencias necesarias para garantizar la integridad y la tranquilidad de los asistentes a la Feria San Francisco Pachuca 2022, además que dejó en manifiesto que están disponibles los números 911 y 089 para cualquier denuncia.

Redacción | Pachuca

