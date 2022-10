“No sirve de nada preocuparse. Lo que venga, vendrá y le plantaremos cara”, enunció en algún momento Rubeus Hagrid, personaje icónico de la saga Harry Potter, interpretado por el actor Robbie Coltrane, quien falleció este viernes 14 de octubre a los 72 años. De acuerdo con su representante, Belinda Wright, esta figura será recordada por décadas gracias a su carisma y entrega.

En tanto, la familia del actor externó su agradecimiento a la plantilla del hospital Forth Valley Royal de Lambert, Escocia, por sus cuidados y diplomacia.

I'll never know anyone remotely like Robbie again. He was an incredible talent, a complete one off, and I was beyond fortunate to know him, work with him and laugh my head off with him. I send my love and deepest condolences to his family, above all his children. pic.twitter.com/tzpln8hD9z

— J.K. Rowling (@jk_rowling) October 14, 2022