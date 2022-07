En México seguimos en una política pública de vecindad y no estamos viendo más allá de nuestra colonia. Hoy la aceleración en conocimiento y en facilitar la vida a cada uno de los seres vivos ha creado una serie de variables, indicadores y mediciones sobre qué tan fuerte está la convivencia entre naciones desde un punto de vista financiero, económico, de seguridad y credibilidad. Y en los dos últimos años se ha insertado la parte de energía, salud y medioambiente.

La energía es una variable que no tiene control, y dependerá de las condiciones geopolíticas en el corto plazo y de los mercados en función de la demanda de cada nación o región en específico.

Anteriormente, nadie asumía su responsabilidad, simplemente se basaba en una sanción monetaria y remedición. Pero no en una forma del cómo reducir lo que no podemos dejar de usar por ser parte de la cotidianidad de las actividades del ser humano.

EL FACTOR SALUD

En lo que respecta a la salud, ante el covid-19 y otras enfermedades que han surgido, de las cuales algunas estaban al parecer controladas, los países de escasos recursos deberán apostar más a tener una población saludable para fortalecer, mantener o prolongar su futuro. Pero si no tienen el peculio para esto no podrán crecer.

Algunos países se han preocupado por la diabetes, obesidad y la salud en el trabajo. Pero hoy, ante las nuevas variables de enfermedades, los seres vivos en el planeta tendrán que adaptarse de manera rápida. No invertir en salud incrementará la incertidumbre sobre cómo un país puede ser atractivo para realizar negocios o inversiones.

Muchos me preguntarían si todo lo estoy ligando al peculio. Pero la realidad es que toda actividad que pretendas realizar tiene un costo. Y cada necesidad tiene un valor.

UNA TRIADA INEVITABLE

No importa qué ideología tenga una nación: izquierda, derecha, central, comunista, socialista, capitalista, neoliberal. El dinero no las conoce, y un país depende en gran medida, para subsistir y ahora sobrevivir, de cuánto recurso financiero tiene y de si puede tener acceso a nivel global, pues por sí sola no puede crecer.