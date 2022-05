DOS TIPOS DE ENFERMEDAD BASCULAR CEREBRAL

“Con la falta de una irrigación sanguínea que esto produce y el bloqueo de una arteria se muere una parte del cerebro. Cuando hablamos de un infarto hemorrágico sucede lo contrario, una arteria no se bloquea, sino que se rompe. Este es comúnmente conocido como un derrame cerebral”.

NO PRESENTAN DOLOR

Al ser una alteración neurológica de aparición repentina, el 85 por ciento de los casos, incluso cuando terminan en secuelas graves o la muerte, no presentan dolor. Este es uno de los factores por los que el tratamiento llega tarde a los afectados, puesto que no presentan síntomas.

Según las declaraciones del experto, la masa encefálica, la estructura del cerebro, no tiene terminales de dolor. Muchas causas del dolor de cabeza son debido a inflamación, donde las meninges, que sí tienen terminales de dolor, son afectadas. Sin embargo, todas las secuelas de un infarto cerebral sí producen dolor.

“El infarto per se no produce dolor, pero las consecuencias sí lo generan. Esto puede ser síntoma de que hay una alteración con el cerebro, pero eso no significa que cuando te duela la cabeza estés teniendo un infarto cerebral”, declara.