Las cabezas del cartel son James Blake, músico británico que ha conmovido al mundo con su art pop y future garage. Mikayla Simpson, también conocida como Koffee, rapera y compositora jamaiquina que se ha sumergido en la ola del reggae. Helado Negro, proyecto del músico estadounidense-ecuatoriano Roberto Carlos Lange, que presenta su nuevo álbum, Far In. Por último, para cerrar con broche de oro, Kings of Convenience, que regresan a México tras 20 años.