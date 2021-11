'Entrené y manejo un grupo de gatos artistas y una banda de Rock Cats' | Newsweek México

SUPE que quería ser entrenadora de animales desde que tenía siete años, así que comencé a entrenar al perro de la familia a los nueve y me di cuenta de que tenía un don natural para hacerlo, por lo que gané varios premios. También trataba siempre de salvar a los animales heridos de la localidad y de cuidarlos hasta que sanaran. Era un poco retraída socialmente, por lo que no encajaba en mi pequeño pueblo, además de que tenía mucho tiempo para mí misma, pues no tenía muchos amigos. Sin embargo, eso me permitió sentirme a gusto conmigo misma, aprender a entretenerme y a estar cómoda con los animales.

Tuve mi primera rata cuando tenía 16 años, y recuerdo haber leído mucho sobre lo inteligentes que son. Luego me mudé a Chicago a los 23 años y verdaderamente encontré mi lugar y a mi gente. Trabajaba en una tienda de mascotas y tenía un grupo de ratas a las que había entrenado. Incluso tenía pequeñas tarjetas de presentación impresas que decían “Compañía de Ratas: Acrorratas entrenadas para toda ocasión”. El espectáculo de las Acrorratas se convirtió en un éxito de culto. Fui aceptada por algo por lo que había sido rechazada anteriormente.

Yo le decía a la gente que, algún día, alguien entraría en la tienda de mascotas buscando una rata para una película. Todo el mundo pensaba que estaba loca. Bueno, pues un día, alguien que trabajaba en una película independiente entró en la tienda de mascotas en busca de una rata.

Dejé mi trabajo en la tienda de mascotas para dedicarme a esta labor sin paga en la película, y un canal de televisión acudió para filmarme con las ratas. Mostraron cómo las había entrenado para contestar el teléfono y hacer trucos. Este segmento televisivo fue transmitido en todo Estados Unidos, y un tipo en Italia lo vio y me pidió que volara a ese país para hacer un espectáculo con las ratas en Nochebuena.

Fue entonces que todo creció como una bola de nieve, y aparecí en todo tipo de programas de televisión. Yo ya era “la dama de las ratas” antes de convertirme en “la dama de los gatos”. Realmente fue un cambio de vida “rat-dical”. Pero las ratas son pequeñas, así que solo podía actuar en lugares pequeños como clubes nocturnos, y me di cuenta de que no podía ganarme la vida de esa manera. Así que me diversifiqué y comencé a hacer programas de educación sobre el reino animal para poder llegar a fin de mes.

A principios de la década de 2000 me di cuenta de que no había alcanzado mi sueño de entrenar animales para películas y televisión. Los gatos son la segunda mascota más popular en Estados Unidos, pero se sabe que trabajar con ellos es una verdadera pesadilla.

Había tratado de incorporar gatos en mi espectáculo en vivo con las ratas, pero aquello había sido un desastre. Entonces, una gata llamada Tuna llegó a mi vida, y era extraordinaria. Así que decidí entrenarla para que realizara todo tipo de trucos y comencé a llevarla a exposiciones de mascotas. Ella tocaba una campana y yo repartía tarjetas, y así, Tuna comenzó a tener algunos trabajos en fotografías y películas.

Yo utilizo el entrenamiento con “clicker”, que es un dispositivo que emite un sonido y sirve para dar un refuerzo positivo a la mascota. Los gatos no responden muy bien a ninguna forma de castigo. En el entrenamiento con clicker, uno activa el dispositivo y al mismo tiempo entrega una golosina. De esta forma, el sonido significa que el animal acaba de hacer algo que le ha hecho ganar una recompensa. También se puede utilizar una vara para indicarle que realice ciertas acciones. Es una forma de comunicar la conducta que uno quiere que el gato realice.

En 2004 formé la banda de gatos. Estaba de gira con mi espectáculo de animales en una casa rodante y había entrenado a Tuna y a otros gatos para formar una banda con piano, batería y guitarra. Los gatos realmente tocan los instrumentos. Sus garras son plumillas naturales para tocar la guitarra, y ellos también tocan las teclas del piano. La batería está configurada de tal manera que ellos pueden presionar un extremo de las baquetas, haciendo que el otro extremo suba y baje sobre los tambores.

Instalé a la banda de gatos en la mesa de la casa rodante, y cuando nos parábamos en algún lugar, abría la puerta y les preguntaba los transeúntes si querían ver algo “cool”. Todo salió realmente bien, así que cuando regresé de aquella gira decidí armar un espectáculo completo con los gatos.

Todavía dirigía una empresa que ofrecía gatos para actuar en películas y televisión, pero decidí hacer lo que había hecho en el pasado con las ratas. El espectáculo adquirió vida propia. Comenzaron actuando en galerías de arte, y la gente acudía en masa. En todas partes hay muchísimos amantes de los gatos.

HE CRIADO A LOS GATOS DESDE QUE ERAN BEBÉS

Debido a que los gatos son mis mascotas (todos ellos fueron huérfanos, han sido rescatados, o vivían en la calle), vivo con ellos y los he criado desde que eran bebés. Así que veo lo que pueden hacer por ellos mismos: ¿Pasan mucho tiempo en las alturas o prefieren estar en el suelo? ¿Usan más sus garras o su nariz? Esta información me sirve para desarrollar los trucos.

Con un espectáculo como este, uno tiene que estar preparado para reírse de uno mismo y para pasar vergüenzas cuando los gatos no hacen nada. He creado frases que digo para llenar esos espacios. Hemos viajado por todo Estados Unidos, y una vez estuvimos en Canadá. Nos va muy bien en Texas y la gente nos ama en lugares como Nueva Orleans, Portland, San Francisco y San Diego.

Hemos llenado lugares con 600 localidades, pero como los gatos son pequeños, prefiero los lugares más íntimos, aquellos con 200 o 500 asientos. En 2009, la misión cambio un poco porque comencé a criar, y hasta la fecha, he criado a más de 300 gatos y cachorros. Así que ahora el espectáculo también trata de fomentar el rescate de animales.

El espectáculo comienza ahora con la presentación de la nueva Tuna. Tristemente, la Tuna original falleció, y ahora hay dos nuevas Tunas que presentan un letrero de “Aplausos” y tocan una campana. Después, yo hablo acerca de los gatos y hago una pequeña demostración de entrenamiento con clicker con un gato rescatado.

A continuación, hacemos la parte en la que actúan los gatos que aún están aprendiendo, y luego, los Asombrosos Acrogatos hacen su número al ritmo de la música, lo cual, muchas veces, sale sorprendentemente bien, y otras, es todo un desastre.

Pero aún en estos casos, la gente dice que es el mejor espectáculo que ha visto en su vida. Posteriormente, les hablo acerca de algunos de los gatos, hay una competencia entre dos gatos y un pollo, y finalmente, la banda de los Rock Cats hace su aparición. Se trata de una banda de nueve elementos que también tiene un cencerro, campanas tubulares, un platillo y pandero, saxofón, trompeta y clarinete, así que realmente son los Rock Cats y ahora, también los Jazz Cats.

Tenemos una gata llamada Jax que sabe hacer todos los trucos, pero un día decidió que lo único que quería hacer era sentarse sobre una calavera. Era la Noche de Brujas y yo había llevado la calavera para el espectáculo, y ella realmente se metió en su papel. A veces se sienta en la calavera, pero luego decide que lo que realmente quiere hacer es estar entre el público. Recorre el lugar y anima al público.

En ocasiones se sienta en el regazo de alguien durante 20 minutos, y en otras, regresa al escenario con billetes en el collar. Es muy divertido. En una parte del espectáculo la anuncio a ella y su truco, y ella siempre vuelve al escenario porque no quiere perderse su llamado a escena.

En 2019 estuve de gira por cerca de nueve meses y fue un poco agotador. El año anterior me habían diagnosticado cáncer, pero sobreviví y volví a salir de gira. Luego, me estafaron y llegó la pandemia, así que fue un golpe tras otro. Después de casi dos años volvimos a la carretera y recientemente terminamos una gira por la Costa Este de Estados Unidos. Ahora tenemos un autobús de gira de más de 13 metros de largo; el tercio posterior del autobús es el paraíso de los gatos. Pero también hay espacio para que los humanos duerman, además de un refrigerador, una ducha y un sanitario.

Me encantaría tener admiradores famosos, pero he estado en muchos programas de televisión y aparecí en el programa Cat People de Netflix. Estuve en The Late Show con Stephen Colbert, pero los gatos fallaron completamente en ese programa; solo tres de ellos actuaron. Stephen Colbert se lo tomó muy bien, pero yo esperaba que fuera algo sorprendente, y no lo fue. ¡Los gatos se congelan cuando acudimos a esos programas de entrevistas, pero se sienten muy bien en un teatro en vivo frente a un público de cientos de personas!

He tenido que jubilar a algunos gatos, y tengo a algunos que ya tienen 16 años y siguen actuando en el espectáculo. El futuro estará lleno de lágrimas y tristeza porque perderé a los miembros de mi familia. He criado a algunos de esos gatos desde que tenían dos días de nacidos, y seguramente adoptaré a muchos más.

Tengo tantos seguidores que estoy segura de que, cuando muera, esos gatos y cualesquiera que adopte en el futuro quedarán en buenas manos. Hasta entonces, seguiré adelante porque puedo lograr una diferencia: estoy salvando la vida de muchos animales. N

—∞—