EU perdió contacto con miles de niños migrantes liberados; una de cada 3 llamadas telefónicas no fueron respondidas | Newsweek México

“EL GOBIERNO de Estados Unidos perdió el contacto con miles de niños migrantes liberados de su custodia”, de acuerdo con información obtenida por Axios a través de una solicitud de la Ley de Libertad de Información (FOIA).

Axios también informó que aproximadamente una de cada tres llamadas hechas a niños migrantes liberados o a sus patrocinadores entre enero y mayo quedaron sin respuesta, “lo que planteó preguntas sobre la capacidad del gobierno para proteger a los menores después de que sean liberados a familiares u otros en los Estados Unidos”.

“Esto es muy desalentador”, dijo Mark Greenberg, quien supervisó el programa de menores no acompañados durante la administración Obama y fue informado sobre los hallazgos de Axios. “Si no se llega a un gran número de niños y patrocinadores, esa es una gran brecha en los esfuerzos para ayudarlos”.

“Si bien hacemos todo lo posible para verificar voluntariamente a los niños después de unirlos con los padres o patrocinadores y ofrecer ciertos servicios posteriores a la unificación, ya no tenemos supervisión legal una vez que dejan nuestra custodia”, dijo un portavoz del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos (HHS) a Axios, y agregó que muchos patrocinadores no devuelven llamadas telefónicas o no quieren que se les contacte.

Durante los primeros cinco meses del año, los proveedores de atención hicieron 14.600 llamadas requeridas para registrarse con menores migrantes liberados de refugios administrados por el Departamento de Salud y Servicios Humanos. Estos menores solían ser acogidos por familiares u otros patrocinadores examinados, informó Axios.

En 4.890 de esos casos, los trabajadores no pudieron comunicarse ni con el migrante ni con el patrocinador. El porcentaje de llamadas no aceptadas creció, pasando del 26 por ciento en enero al 37 por ciento en mayo, según mostraron los datos proporcionados a Axios.

más de 65.000 niños no acompañados cruzaron la frontera ilegalmente durante esos meses, y julio estableció otro récord histórico para los jóvenes que cruzan la frontera. “Eso sugiere que el problema de perder la noción de los niños liberados podría agravarse en los próximos meses”.

Los datos también indican que las llamadas no están sucediendo con la frecuencia que deberían. Entre la toma de posesión del presidente Biden y finales de mayo, el HHS dio de alta a 32.000 niños y adolescentes, pero el gobierno realizó menos de 15.000 llamadas de seguimiento, según la respuesta de la FOIA.

Tanto en marzo como en abril, el número de niños dados de alta fue el doble que el número de llamadas de check-in del mes siguiente, lo que indica que la mitad de los niños liberados podrían no haber recibido una llamada de 30 días, según datos de la agencia pública. N

Con información de Axios