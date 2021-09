Costaría 37 mdp revocación de mandato de AMLO en Aguascalientes | Newsweek México

La consulta popular para la revocación de mandato del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, podría costar en Aguascalientes hasta 37 millones de pesos, de acuerdo al proyecto de presupuesto para el Instituto Nacional Electoral (INE) para el 2022.

El vocal ejecutivo del INE en la entidad, Ignacio Ruelas Olvera, mencionó que a nivel federal se está considerando una partida presupuestal de 3 mil 700 millones de pesos, el cual sería el costo general del ejercicio democrático para definir si la población mexicana está de acuerdo con la continuidad del gobierno de López Obrador.

“3 mil 700 millones de pesos corresponden para la revocación de mandato, en caso de que se realice. Según los cálculos del INE, el ejercicio podría llevarse a cabo el 27 de marzo y la consulta popular durante la primera semana de octubre de 2022, ahí son 1,000 millones de pesos los que están considerados para la consulta. Nosotros siempre participamos del 1% del presupuesto, somos una unidad de costo muy barata para el INE”.

La realización del ejercicio está proyectada para llevarse a cabo el 27 de marzo, situación que deberá aprobar la Cámara de Diputados en las próximas semanas.

Mientras tanto, el Senado de la República aprobó con 101 votos a favor y dos en contra el proyecto de decreto de la Ley Federal de Revocación de Mandato, que servirá de marco jurídico para la realización de la consulta popular del próximo año.

Ruelas Olvera comentó que para tal fin se prevé la instalación de 161 mil casillas a nivel nacional, de las cuales 1,750 se ubicarán en Aguascalientes.

“El año pasado fueron 1,712 casillas, ahora estamos calculando un porcentaje superior a las 1,700, a lo mejor andamos sobre las 1,750 casillas para la elección de gobernador y para la elección de la revocación de mandato; los funcionarios serán alrededor de 14 mil ciudadanos para atender ambos temas”.

Para el caso de Aguascalientes, el esquema de organización será prácticamente el mismo que para la elección a gobernador, es decir, será la misma cantidad de casillas y de funcionarios los que participarán en la consulta popular.

“Es una elección previa a la elección del gobierno del estado, es más carga de trabajo. El INE tiene atendiendo desde el año 2015 elecciones año con año, solamente en el 2020 no hubo elecciones, pero hubo pandemia, entonces prácticamente el personal del INE está agotado”.

Por último, el vocal ejecutivo del INE exhortó a las autoridades a definir de forma certera, entendible y con lógica lingüística la pregunta que deberá inscribirse en las boletas de votación de la revocación de mandato para evitar confusiones, como ocurrió con la consulta popular sobre el enjuiciamiento de actores políticos del pasado, en la que se tuvo una muy baja participación de la población.

“Acabamos de pasar una experiencia negra con una pregunta que hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la que no había ni siquiera concatenadores lógicos, no había la utilización mínima de las reglas del lenguaje y la pregunta, aparte de muy larga no cuestionaba nada, daba un posicionamiento de la propia pregunta, entonces el llamado que utilicen lingüistas y que profesionales del lenguaje construyan la pregunta”, expresó Ruelas Olvera.