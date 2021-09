Covid-19: qué es y por qué preocupa tanto el subtipo AY.3 de la variante Delta | Newsweek México

EN LAS ÚLTIMAS semanas, el subtipo AY.3 de la variante Delta del covid-19 llegó a los titulares de la prensa en Israel tras una avalancha de infecciones.

Datos de Google, correspondientes al 3 de septiembre, muestran que, en Estados Unidos, hay cada vez más personas que buscan información sobre el subtipo AY.3, aunque no hay muchos detalles de esta versión de la variante Delta.

Esta semana, el diario The Times of Israel informó, citando a Army Radio, que se habían detectado dos casos de AY.3 en viajeros que volvían del extranjero. Cerca de una semana antes, The Jerusalem Post destacó la preocupación de que ese subtipo pudiera producir otro confinamiento en Israel después de que se dieron a conocer varios casos de infección.

Israel no es el primer país en informar de la presencia de subtipo AY.3. Se han detectado distintos subtipos de la variante Delta en Estados Unidos, el Reino Unido, Portugal e Indonesia, entre otros países, de acuerdo con la Red Pango, responsable de dar nombre a los linajes genéticos del covid-19.

Hasta este viernes existían 25 sublinajes de la variante Delta en todo el mundo. La Red Pango afirma que el propósito de designar nuevos sublinajes es ayudar a los investigadores a seguir la pista del virus en una escala más detallada.

Es posible que esos sublinajes no sean funcionalmente distintos de la variante Delta.

Penny Moore y Cathrine Scheepers son expertas en virus en el Instituto Nacional de Enfermedades Transmisibles de Johannesburgo, Sudáfrica. Ambas declararon a Newsweek: “El subtipo AY.3 es un ejemplo de uno de esos virus Delta multados. Sin embargo, esta versión en particular comparte las mismas mutaciones en la proteína de pico que la versión Delta común.

“Actualmente han surgido muchas versiones de la variante Delta, a las que suele asignárseles el nombre de AY.x. Algunas de ellas presentan mutaciones adicionales en la región de los picos, las cuales también vigilamos y probamos, pero muchas tienen mutaciones fuera de los picos en distintas regiones del virus, las cuales no nos preocupan tanto en relación con su capacidad de evasión del sistema inmune”.

Richard Lessells, especialista en enfermedades infecciosas de la Universidad de KwaZulu-Natal en Durban, Sudáfrica, está de acuerdo. Declaró a Newsweek que, en relación con los sublinajes de la variante Delta, hasta donde se sabe, “ninguno de los cambios tiene una gran importancia funcional”.

Esto no significa que el subtipo AY.3 sea inofensivo. Este sublinaje, junto con otros subtipos que van desde AY.1 hasta AY.12 y la versión “original” de la variante Delta (B.1.617.2) están listadas como variantes de preocupación por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés). La variante Delta se relaciona con una mayor transmisibilidad y con una posible resistencia a las vacunas.

En la Red Pango se afirma que cada sublinaje de la variante Delta se debe tratar simplemente como Delta, a menos que la Organización Mundial de la Salud u otro organismo de salud pública indiquen lo contrario.

Sin embargo, algunos de los subtipos de la variante Delta tienen diferencias notables. El linaje “Delta plus”, que llegó a los titulares en agosto, fue el AY.1, y presentaba una mutación adicional conocida como K417N, que podría darle una ventaja para eludir la respuesta inmune.

A pesar de esto, el subtipo AY.1 no ha tenido mucho arraigo en Estados Unidos, según datos de los CDC.

En la semana del 28 de agosto, la variante Delta fue responsable de 99.1 por ciento de los casos de covid-19 en Estados Unidos. El subtipo AY.1 provocó alrededor de 0.1 puntos porcentuales del total. Actualmente, los CDC no especifican la proporción de infecciones de AY.3. N

—∞—

Publicado en cooperación con Newsweek / Published in cooperation with Newsweek