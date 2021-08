Pakistán: más de 400 hombres son investigados por agresión sexual masiva contra una mujer | Newsweek México

LA POLICÍA de Pakistán ha abierto casos contra cientos de hombres no identificados después de que una joven fuera agredida sexualmente por una multitud de más de 400 hombres en un parque en Lahore mientras hacía un video de TikTok.

El ataque fue documentado en varios videos, que se hicieron virales y mostraron a una turba descendiendo sobre la mujer mientras estaba en el parque Greater Iqbal de Lahore haciendo un video de TikTok con amigos. A plena luz del día, los hombres recogieron a la joven y la arrojó entre ellos, rasgándole la ropa y agrediéndola, informó The Guardian.

“La mujer registró un caso contra 300 a 400 personas no identificadas ante la policía de Lahore”, según el informe del caso visto por The Guardian.

“La multitud me sacó de todos lados hasta tal punto que mi ropa estaba rasgada. Me arrojaron al aire. Me agredieron brutalmente”, dijo la mujer en un comunicado a la policía. Dijo que la multitud también le robó dinero, pendientes y un teléfono.

Las imágenes provocaron una ola de disgusto e ira en Pakistán. El ministro de información del país, Fawad Chaudhry, dijo que se estaban realizando arrestos. Algunos autores han sido identificados a través de imágenes de CCTV y relatos de testigos. Chaudhry dijo: “Estamos trabajando en ello a toda velocidad. El Primer Ministro también ha tomado nota”.

Activistas, políticos, celebridades, Amnistía Internacional y personas de todo Pakistán expresaron su ira por el ataque. El presidente del Partido Popular de Pakistán, Bilawal Bhutto Zardari, dijo que el incidente debería “avergonzar a todos los paquistaníes” y que “habla de putrefacción en nuestra sociedad”.

La senadora paquistaní Sherry Rehman dijo que una reciente implosión de violencia contra las mujeres sugirió que el problema estaba empeorando en Pakistán. “La mayoría de los casos son en su mayoría ignorados, enterrados o dejados de lado en la cultura patriarcal de silenciar a la víctima”, dijo.

Pakistán es el sexto país más peligroso del mundo para las mujeres, según la Fundación Thomson Reuters. El primer ministro, Imran Khan, ha sido objeto de escrutinio por sugerir que el aumento de los casos de violación y agresión debía ser culpado de cómo se vestían y comportaban las mujeres.

“Si una mujer lleva muy poca ropa, tendrá un impacto en los hombres a menos que sean robots”, dijo Khan en una entrevista en junio. “Si elevas la tentación en la sociedad a un punto -y todos estos jóvenes no tienen a dónde ir- tiene una consecuencia en la sociedad”, de acuerdo a The Guardian. N

Con información de The Guardian