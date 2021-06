Podría aumentar consumo de drogas tras resolución de SCJN sobre la marihuana: SEGGOB | Newsweek México

Tras la eliminación de la prohibición absoluta del uso recreativo de la marihuana en la Ley General de Salud, que termina con el fundamento legal que utilizaba la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) para negar permisos de autoconsumo a personas adultas, el consumo de esta droga podría aumentar, así como otras problemáticas antisociales como la inseguridad y la delincuencia, señaló el secretario general de gobierno estatal, Juan Manuel Flores Femat.

“La primera impresión que tenemos es de riesgo alto de que crezca el consumo de drogas y todo lo que conlleva: la descomposición social, la descomposición familiar, la delincuencia y muchos factores que degradan a la sociedad”.

El funcionario señaló que, a pesar de lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aún no existen los elementos legales para que el uso y consumo pueda ser generalizado para cualquier persona, pues falta por regularse lo relativo a la producción y comercialización, por lo que la posesión y consumo de marihuana, por encima de las cantidades permitidas, aún se mantienen como actividades ilícitas según el Código Penal.

“Nos faltan los elementos legales, nos dicen que ya se puede consumir, pero ¿cómo se va a poder combatir?, ¿cómo vamos a poder saber cuándo es lícito y cuándo no?, si la comercialización y producción no están reguladas, entonces sigue siendo un delito mientras no estén regulados esos puntos”, agregó.

Derivado de lo anterior, autoridades del gobierno estatal llevarán a cabo algunas reuniones de trabajo con integrantes de la asociación México Unido contra la Delincuencia, quiénes cuentan con informes y análisis sobre el consumo de la marihuana en el país, a fin de delinear posibles estrategias y políticas públicas encaminadas a la prevención del consumo de drogas y las adicciones.

“Nos hicieron el favor de entregarnos el resultado de su estudio, que contiene diagnóstico, marco jurídico y áreas de oportunidad para combatir las adicciones, sobre todo en adolescentes, entonces queremos propiciar una especie de capacitación para todos los encargados que tenemos la encomienda de la prevención y el combate del uso abusivo de drogas y su venta ilícita, porque vemos un factor de riesgo”.

De la misma forma, Juan Manuel Flores Femat refirió que también se debe poner mayor atención en las regulaciones de la venta de alcohol, ya que el consumo en jóvenes y adolescentes ha ido en aumento en los años recientes en Aguascalientes.

“También en el estudio y dentro de las medidas preventivas está el alcohol, tenemos que tomar en serio los análisis que nos arrojan que en Aguascalientes tenemos una disposición de alcohol mucho mayor que la media nacional”.

Sin embargo, cuestionado sobre los eventos turísticos relacionados a la venta y consumo de alcohol, como la Ruta del Vino y la Feria Nacional de San Marcos, el funcionario estatal afirmó que se trata de eventos temporales, por lo que las estrategias deberían estar enfocadas en el consumo desmedido de alcohol en bares, antros y centros nocturnos.

“La Ruta del Vino es un acontecimiento pasajero, no se privilegia el consumo abusivo, se privilegia el conocimiento de la producción del vino, y el vino de mesa es de consumo moderado normalmente, es para acompañar alimentos; la feria también es un acontecimiento pasajero, que tendremos que regular los horarios y las políticas que fomentan el uso abusivo”, resaltó.

“Temática de fiesta de funcionario estatal era de banda, no alusiva al narcotráfico”

En otro tema, el secretario general de gobierno justificó la fiesta privada que llevó a cabo el pasado fin de semana el director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado (ISSSSPEA), José de Jesús Ortíz Domínguez, se trató de un evento social con temática de banda y norteño, y no alusiva a la cultura del narcotráfico, como fue criticado en redes sociales.

“Fue fiesta privada y no fue temática de narco, fue de banda, pásenme cualquier video del género de banda y ese es el estilo de vida y la forma de vestirse, jamás se buscó tener una fiesta de narcos, y si lo hacemos, vamos a estigmatizar a todas las bandas que usan ese vestuario, el pastel por ejemplo no era un arma larga…”.

En fotografías publicadas en redes sociales, el funcionario estatal aparecía vestido de camisa, sombrero, joyas, así como con escenografía de billetes (dólares) y pistolas.

Ante ello, Juan Manuel Flores Femat aseguró que en ningún momento se pretendió hacer apología del delito, pues la intención expresada por el funcionario era celebrar con el concepto de las bandas gruperas y norteño.

“Nunca fue la intención de una narcofiesta, entonces vamos estigmatizando a todas las bandas por los vehículos que usan, las damas que les acompañan, las mansiones, etc…, él pensó en una temática de banda, de norteño, jamás de narcotráfico, y con esa explicación nos deja satisfechos a todos”, destacó.

Por lo anterior, y al tratarse de una fiesta privada, no se aplicó ninguna sanción al titular del ISSSSPEA.