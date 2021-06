MORENA no ha presentado impugnaciones a la elección de Aguascalientes: IEE | Newsweek México

A pesar de que medio centenar de militantes y simpatizantes de MORENA, el Partido del Trabajo (PT) y Nueva Alianza Aguascalientes, se manifestaron esta mañana en las instalaciones del Instituto Estatal Electoral (IEE) para cuestionar y deslegitimar los resultados de la elección del 6 de junio, hasta el momento no se han presentado denuncias ni impugnaciones ante las autoridades electorales de manera formal.

El consejero presidente del IEE, Luis Fernando Landeros Ortiz, informó que hasta el día de hoy no se han interpuesto impugnaciones ante las presuntas irregularidades cometidas durante la jornada electoral, que MORENA ha denunciado mediáticamente.

“Vinieron con pancartas, con algunas consignas, pero donde no solicitan algo en concreto, son manifestaciones nada más, estuvimos atentos por si querían que los recibiera alguien del IEE, pero no pasó esto; hasta ahorita todo el tema se ha manejado de forma mediática, no se ha interpuesto ninguna queja, ninguna denuncia, aún están en plazo para impugnar”.

Para el caso de las diputaciones locales y ayuntamientos de mayoría relativa, el plazo para presentar una inconformidad vence el próximo domingo, salvo el caso de la presidencia municipal de Aguascalientes, a cuyo candidato vencedor se entregó la constancia de mayoría un día después, por lo que se podrán presentar impugnaciones hasta el próximo lunes.

“A partir del miércoles, que se entregaron las constancias de mayoría, empezó a correr el plazo de cuatro días para impugnar, a reserva del consejo municipal de Aguascalientes que tendrían hasta el lunes para hacerlo”.

Aunque los militantes inconformes están en su derecho y oportunidad de judicializar los resultados de la elección, a criterio del consejero presidente del IEE no se presentaron situaciones graves que pudieran derivar en la nulidad de la elección o que se haya cometido fraude electoral, como aludían los manifestantes.

“La invitación es a que sigan las reglas del juego, aunque no se les impide hacer una revisión de votos entre el primer y segundo lugar, creo que poco abona el hecho de que hagan una campaña mediática y no lo traduzcan de forma jurídica, eso no ayuda al estado, lo sano es que si hay estas manifestaciones, sean reproducidas en medios de impugnación formales en tribunales y ahí se dirima la controversia”, subrayó.

Las principales causales de nulidad que marca la legislación electoral son el rebase del tope de gastos de campaña, así como la configuración de elementos que hayan sido determinantes para afectar de forma generalizada el desarrollo de la elección.

“La causal más vistosa es el rebase de fiscalización por gastos de campaña, también una violación generalizada en por lo menos el 20% de las casillas instaladas o por violación de los principios rectores que hayan resultado determinantes y que traigan como consecuencia la invalidez de la autenticidad del votos, por ejemplo la única nulidad que hemos vivido en Aguascalientes, cuando se anuló el resultado del distrito federal 1 en 2015 por la utilización de recursos públicos en la elección”.

Landeros Ortiz agregó que, en el conteo de los votos por parte de los funcionarios de casilla pudo haber errores, como lo denunciaban los manifestantes, sin embargo, son situaciones que se presentan de forma habitual, sin que hayan representado un efecto adverso considerable en los resultados finales.

“A los funcionarios de casilla se les capacitó una vez y se les vuelve a visitar hasta el día de la jornada electoral, obviamente que son inconsistencias normales, pero eso lo muestra el sistema, para tener claridad de cuáles actas no fueron capturadas y donde se presentaron irregularidades”, concluyó.