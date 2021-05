Anuncia Arturo Ávila inversión histórica en mercados de Aguascalientes | Newsweek México

Por primera vez, será resuelta la falta de atención que existe en los mercados y lo errores en el presupuesto destinado a este rubro, los cuales no resolvieron los problemas que viven los comerciantes, aseguró el candidato a Presidente Municipal de Aguascalientes, Arturo Ávila, quien subrayó que Sin Excusas habrá una inversión histórica basada en las peticiones de las y los locatarios para convertir a los mercados en puntos de interés para consumidores locales y el turismo nacional e internacional.

Dio a conocer que su propuesta se basará en los diálogos y acercamientos con las personas que diariamente acuden a ofrecer sus productos y servicios en estos lugares que son responsabilidad del Gobierno Municipal, sin embargo, a lo largo de 7 años nunca dieron una solución clara. “Propuestas inconclusas, necesidades no escuchadas, pero sobre todo inversiones que no sirvieron para nada, inversiones que no atendieron la problemática real, nosotros sí hemos escuchado a absolutamente a todos los locatarios, las uniones, las representaciones, sabemos cuáles son las necesidades y entendemos que hay peticiones para hacer más agradable el entorno en los mercados”.

Durante sus visitas a estos puntos, recibió peticiones específicas que están relacionadas con la adaptabilidad de espacios para personas con discapacidad y adultos mayores, para que puedan acudir sin contratiempos a realizar compras o consumir alimentos.

Además, destaca el abandono y la falta de atención de las autoridades a estos espacios en los que, a pesar de las adversidades, la gente buena de Aguascalientes sigue trabajando para llevar ingreso a su hogar; “regresemos la tradición del mercado a Aguascalientes, regresemos la dignidad a sus locatarios, invirtamos como nunca, Arturo Ávila se comprometió a hacer la inversión más grande en la historia, en materia de mercados, para construir una cultura del consumo en mercados, que sea digna, no solo de promoción económica, sino turística para todo el país y el mundo”, recalcó.