Serbia pagará a los ciudadanos que se vacunen contra el covid-19 | Newsweek México

EL PRESIDENTE de Serbia anunció este miércoles que su país pagará a cada ciudadano que se vacune contra el covid-19 antes de final de mayo, la cual podría convertirse en una iniciativa única en el mundo.

El país balcánico compró millones de dosis tanto a empresas occidentales como a China y Rusia y se convirtió incluso por un tiempo en un centro regional de vacunas al ofrecer a los extranjeros la posibilidad de inocularse, informó AFP.

Sin embargo, después de haber vacunado completamente a unos 1,3 millones de sus siete millones de habitantes, la campaña ha empezado a estancarse.

“Todos aquellos que hayan sido vacunados antes del 31 de mayo recibirán 3,000 dinares” unos 25 euros o 30 dólares, declaró el presidente Aleksandar Vucic a los medios locales, y dijo que esperaba que tres millones de personas estuvieran vacunadas a finales de mes.

Vucic explicó que el país quiere “recompensar a las personas que demuestren responsabilidad”. Al mismo tiempo anunció que los empleados públicos que no estén vacunados no tendrán vacaciones pagadas si se contagian.

Serbia espera impulsar su plan a partir del jueves ofreciendo vacunas en centros comerciales y recompensando a los voluntarios con vales.

“En la literatura médica no he encontrado que se pague a nadie por las vacunas del covid-19”, dijo a la AFP el epidemiólogo serbio Zoran Radovanovic. “Así que puede que seamos los primeros no solo en Europa, sino en el mundo”, añadió.

En tanto, en marzo pasado, el embajador de Cuba en Serbia, Gustavo Tristá del Todo, habló de la vacuna Soberana, además, Tristá del Todo, explicó los pasos que siguieron para desarrollar cinco vacunas candidatas : Soberana 01 y 02, Mambisa, Abdala y Soberana Plus. N

Con información de AFP