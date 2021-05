Conversación con el primer ministro de Japón: 'Siento como si Biden y yo fuéramos amigos de años' | Newsweek México

Después de una reunión histórica en la Casa Blanca, Yoshihide Suga opina sobre China, el covid-19, los Juegos Olímpicos y su amistad incipiente con Joe Biden.

EL PRIMER ministro japonés, Yoshihide Suga, fue a Washington en un momento tumultuoso: el mundo todavía lidia con la pandemia, las economías de los países más ricos del mundo —Estados Unidos y Japón incluidos— aún no se han recuperado de la debacle financiera y las relaciones con China son cada vez más tensas.

El 16 de abril pasado, el líder japonés se reunió con el presidente Joe Biden en la Casa Blanca por casi tres horas. Al día siguiente, en una entrevista exclusiva, habló con Dev Pragad, director ejecutivo de Newsweek; Nancy Cooper, la editora en jefe, y Bill Powell, el principal corresponsal en Washington.

La conversación fue editada un poco por motivos de espacio y claridad.

NEWSWEEK: Usted es el primer jefe de estado extranjero con quien se ha reunido el presidente Biden durante su presidencia, lo cual da la apariencia de ser una declaración importante. Muchos analistas dicen que la alianza entre Estados Unidos y Japón ahora está a la par que la “relación especial” entre Estados Unidos y Gran Bretaña. ¿Podría usted decirnos cómo ve esa relación, qué papel tendrá Japón para Estados Unidos en la región y si usted piensa que necesita una relación personal con el presidente Biden para que la relación entre Estados Unidos y Japón funcione?

YOSHIHIDE SUGA: Fui recibido por el presidente Biden como el primer líder extranjero que se reúne con él en persona como presidente de Estados Unidos. Para mí, fue una evidencia del alto nivel de importancia que él y su gobierno le dan a Japón.

“La alianza entre Japón y Estados Unidos, que está estrechamente ligada por valores universales, incluidas la libertad, la democracia, los derechos humanos fundamentales, así como el imperio de la ley, ha servido como un fundamento importante para la paz y la prosperidad en la región del Indo-Pacífico y en la comunidad internacional. Y dada la realidad de la situación regional actual, y el ambiente de seguridad que se ha vuelto aún más grave, la importancia de nuestra alianza ha llegado a nuevas alturas.

“A la fecha, he tenido discusiones telefónicas y videoconferencias con el presidente Biden dos veces, pero esta fue la primera vez que pude verlo en persona. Vine aquí, queriendo participar en la construcción de una confianza a nivel personal con el presidente. Y cuando me reuní con él nos llevamos bien de inmediato.

“Los dos nos abrimos camino para convertirnos en políticos y líderes de los países, y siento como si fuéramos amigos de varios años y de inmediato nos llevamos bien. Él me enseño fotos de su familia; habló del hijo que perdió, de sus padres y los mensajes que aprendió de su padre, y pasó mucho tiempo hablando de sus recuerdos personales.

“En este contexto, estuvimos de acuerdo en que Estados Unidos y Japón encabezarán el camino de fortalecer la visión de una región del Indo-Pacífico libre y abierta a través de acciones concretas. Junto con el presidente Biden y con base en nuestra sociedad fuerte, espero extender aún más los valores universales integrados en esta visión a todo lugar alrededor del mundo, con la alianza entre Estados Unidos y Japón como el eje, y extender eso a través de muchos marcos internacionales, incluida la cuadrilateral [Estados Unidos, Japón, India y Australia], y creo que ese sería el medio para llegar a la felicidad universal”.

NW: Como usted lo mencionó, las tensiones y problemas de seguridad regionales han aumentado. ¿De dónde cree que provienen estos? ¿Nos puede decir cuál podría y debería ser la respuesta de Estados Unidos y Japón?

YS: Es cierto que el ambiente de seguridad que rodea al país es cada vez más grave. Y en este contexto, es muy importante fortalecer la sociedad y la cooperación con otras partes regionales para asegurar la paz y la estabilidad.

“Con nuestra alianza con Estados Unidos sirviendo como el eje, debemos asegurar aún más nuestra colaboración con países con los que compartíamos dichos valores fundamentales y básicos, y aprovechar varias oportunidades con el fin de promover el concepto del Indo-Pacífico libre y abierto. Para nosotros es de gran importancia el trata de diseminar la noción de los valores universales, incluida la libertad de la democracia, los derechos humanos, así como el imperio de la ley.

“En este contexto, con la legislación de paz y seguridad promulgada en Japón en 2015 bajo la política de contribución proactiva a la paz, y con base en el principio de cooperación internacional, Japón ahora es capaz de hacer más contribuciones proactivas a la paz y prosperidad regionales y mundiales. Y estas contribuciones son muy apreciadas por la comunidad internacional. Nos gusta tomar tales iniciativas. Seguramente, nos sumaremos de manera incondicional en nuestro papel con el fin de asegurar la paz y estabilidad regional”.

NW: Señor primer ministro, con el fin de lidiar con las condiciones de seguridad graves o cada vez más graves en la región a las que hizo alusión, ¿los militares japoneses necesitan más flexibilidad para tener un papel más grande en la seguridad regional? ¿Usted apoyaría una enmienda a la constitución japonesa con el fin de darles a los militares más flexibilidad para lidiar con el ambiente de seguridad regional, o no se requiere necesariamente una enmienda de la constitución?

YS: Hablando de la enmienda a la constitución: nuestro Partido Liberal Democrático fue, de cierta manera, inaugurado con la enmienda a la constitución como parte de nuestro lema o manifiesto, y esa ha seguido siendo una de muestras metas por décadas. Hablando del procedimiento para las enmiendas constitucionales, tendría que iniciarlo nuestra Dieta, o parlamento, y finalmente tendrá que pasar por un referendo para buscar los votos de la gente que tenga soberanía popular en un referendo. Antes de ello, el proceso tendría que asegurar dos tercios, o un número más alto de votos, tanto en la Cámara de Representantes como en la Cámara de Consejeros antes de llevarlo a referendo.

“Entonces, el sistema tiene muchas capas y no es una tarea tan sencilla. Sin embargo, la constitución actual fue adoptada en Japón inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial. Y es cierto que no ha sido capaz de ponerse al día con la realidad actual.

“De hecho, hemos tratado de desafiar la enmienda a la constitución varias veces, pero debemos admitir que la situación es muy difícil. Entonces, tendrá que pasar por el proceso parlamentario y la Dieta, y por lo tanto, no es algo que el gobierno o la administración puedan cambiar fácilmente”.

NW: China ha sido criticada cada vez más en la comunidad internacional últimamente, sobre todo en el frente de los abusos a los derechos humanos en Xinjiang y la supresión de libertades en Hong Kong. Se suponía que el presidente Xi visitaría Tokio en mayo pasado, pero la visita se pospuso. Bajo las circunstancias actuales, ¿está dispuesto ya sea a ir a Pekín para una cumbre bilateral con el presidente Xi, o invitarlo a Tokio para una cumbre bilateral?

YS: Una relación estable con China, un importante vecino nuestro, tiene una importancia crucial, y no solo para ambos países, China y Japón, sino para la región y la comunidad internacional. Hay asuntos pendientes entre China y Japón, incluidos los desafíos que usted mencionó, pero esto no solo preocupa a Japón, sino también a la comunidad internacional, y resolver estos desafíos es importante no solo para las relaciones sino-japonesas, sino para la comunidad mundial en general.

“Para asegurar la paz y prosperidad de la comunidad internacional, nuestra política es seguir aprovechando los contactos de alto nivel y otras oportunidades para reivindicar firmemente lo que deba reivindicarse, y solicitarle enérgicamente a China que haga acciones específicas. Ante la posible visita del presidente Xi a Japón, en este momento, debemos concentrarnos en la resolución de la pandemia, y no estamos en condiciones de coordinar alguna fecha específica. Sin embargo, como comenté al principio, asegurar una relación estable con China es de gran importancia, y por lo tanto pienso constantemente en cómo podemos asegurarla”.

NW: En los últimos días de la administración de Trump, el secretario de Estado saliente, Mike Pompeo, usó públicamente la palabra “genocidio” para describir lo que sucede en Xinjiang. Al asumir el cargo como sucesor del secretario Pompeo, Antony Blinken, el secretario de Estado, estuvo de acuerdo con esa caracterización. Él también usó la palabra “genocidio” para describir lo que sucede en Xinjiang. ¿Usted cree que China comete genocidio en Xinjiang? ¿Esa es también la posición del gobierno japonés, tal como es ahora la posición del gobierno estadounidense?

YS: El gobierno japonés tiene la política fuerte, como lo he reiterado, de defender los valores fundamentales y universales que incluyen la libertad, la democracia, los derechos humanos, así como el imperio de la ley. Yo creo que incluso China debe respetar estos valores.

“En cuanto a la situación en la región autónoma uigur de Xinjiang, así como la situación en Hong Kong, ha habido declaraciones hechas a través de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y Japón es la única nación asiática que ha suscrito dicha descripción de la situación”.

NW: ¿Qué necesita suceder para que se recupere la economía japonesa, y cuándo predeciría usted que Japón verá una recuperación sólida?

YS: Desde que comenzó la situación del covid-19, el año pasado, hemos implementado paquetes económicos con un presupuesto total de 300 billones de yenes [2.77 billones de dólares]. También tomamos medidas enfocadas, principalmente solicitándoles a restaurantes y bares que reduzcan sus horas de servicio. Y ello dio por resultado una mitigación del aumento que empezó previamente este año.

“Así, al contrario de otros gobiernos extranjeros, nuestras medidas más bien han sido enfocadas y eficientes. Como resultado, el número de casos en Japón es relativamente más bajo que en Europa y en Estados Unidos, y el desempleo es el más bajo entre los países desarrollados, con 2.9 por ciento. También es cierto que, desde el año pasado, los precios de las acciones han seguido al alza, y según el FMI, la economía japonesa está proyectada para recuperarse a los niveles previos al covid-19 para finales del año.

“El gobierno seguirá apoyando los préstamos a las empresas para dar un apoyo que cubra los gastos personales de las compañías que han tenido que suspender sus operaciones, dar asistencia a las personas con menos ingresos, incluidas las familias que crían niños. Y desde el 12 [de abril] comenzamos la vacunación de los viejos, lo cual, creo yo, será el determinante clave de la efectividad de estas contramedidas.

“En este contexto, le damos gran importancia a los marcos multilaterales; por ejemplo, el TPP 11, el Acuerdo de Cooperación económica entre Japón y la Unión Europea que cubre más de 20 naciones. [Por ende] hemos promovido muy activamente dicha cooperación económica multilateral en varias regiones del mundo, así como le damos importancia a los lazos bilaterales con Estados Unidos, así como con el Reino Unido.

“Con el fin de asegurar que Japón continúe encabezando al mundo en el ambiente posterior al covid-19, promoveremos una reforma con la ecología y lo digital como las dos ruedas del vehículo para provocar la trasformación industrial, para facilitar la inversión y aumentar el empleo. En este contexto, elaboré un objetivo muy ambicioso para lograr la neutralidad de carbono para 2050, sin consultar a ningún asesor y tomé esa decisión por mi cuenta como primer ministro de esta nación. Con dicha meta en este año fiscal, hemos designado 2 billones de yenes para el fondo establecido por el gobierno.

“También movilizaremos otras medidas, como un sistema tributario, así como una reforma regulatoria, para facilitar la inversión y acelerar la innovación. Según algunos cálculos, para 2050 ello dará un impacto económico anualizado de 190 billones de yenes (1.75 billones de dólares). Y crearemos 15 millones de empleos.

“Yo creo que la fuerza de Japón radica en el sector privado, y se calcula que hay aproximadamente 242 billones de yenes (2.2 billones de dólares) en depósitos en efectivo en el balance general del sector corporativo. Si también incluimos los ingresos retenidos de estas empresas japonesas, algunos cálculos dicen que hay 410 billones de yenes (3.8 billones de dólares) de fondos circulando, y si a ello le añadimos que hay un cálculo de 1,950 billones de yenes (18.05 billones de dólares) en activos financieros personales en el sector doméstico, los cuales podrían canalizarse en la estrategia de crecimiento para aumentar el empuje y el crecimiento económico. Y además de eso, se calcula que hay 3,000 billones (27.77 billones de dólares) de inversión que buscan objetivos de inversión relacionados con el medioambiente, los cuales también deseamos atraer a Japón”.

NW: Estamos a pocos días del comienzo programado de las Olimpiadas de Tokio. ¿Cómo van los preparativos, y cuánta confianza tiene en que los Juegos Olímpicos comiencen según lo programado?

YS: El mes pasado se celebró la reunión de las cinco partes entre el presidente [Thomas] Bach del COI [Comité Olímpico Internacional], el Comité Organizador de Tokio 2020, el Gobierno Metropolitano de Tokio y el gobierno nacional representado por mí, donde se tomó la decisión de renunciar a la idea de aceptar espectadores extranjeros con el fin de asegurar la implementación total de las contramedidas necesarias. Y con base en esa decisión, los preparativos están en curso, incluidas las medidas para prevenir infecciones. Pero incluso con la pandemia, en verdad esperamos llevar a cabo unos juegos seguros, de darle esperanza y motivación a la gente de todo el mundo desde Japón.

NW: ¿Tiene una fecha para la cual usted sabrá con seguridad si los juegos seguirán adelante?

YS: Ya se ha decidido que los juegos se llevarán a cabo. Entonces, con base en esa decisión, los preparativos están en curso.

—∞—

Publicado en cooperación con Newsweek / Published in cooperation with Newsweek