SpaceX lanza misión con cuatro astronautas a la Estación Espacial Internacional | Newsweek México

SpaceX envió este viernes a cuatro astronautas hacia la Estación Espacial Internacional (ISS), en la tercera misión de este tipo del grupo privado desde que Estados Unidos reanudara los vuelos habitados hacia el espacio.

“Vuelve a despegar [la cápsula Crew Dragon] Endeavour: cuatro astrounautas de tres países de la Crew-2, de viaje hacia la única e inimitable Estación Espacial Internacional”, declaró un operario de megafonía cuando el cohete Falcon 9 despegó, a las 05:49 (tiempo local) desde la plataforma 39A del Centro Espacial Kennedy, en Florida, en el sureste de Estados Unidos.

El astronauta francés Thomas Pesquet se convirtió en el primer europeo en volar en una cápsula Crew Dragon de SpaceX y está acompañado de los estadounidenses Shane Kimbrough y Megan McArthur y la japonesa Akihiko Hoshide.

“Estamos felices de volver al espacio”, dijo Kimbrough, comandante de la misión, al entrar en órbita. Los astronautas, que ya han estado anteriormente en el espacio, fueron visibles a través de una cámara instalada en su cápsula Dragon.

La primera parte del cohete se desprendió y aterrizó en una plataforma no tripulada en el mar, mientras se espera que la cápsula Crew Dragon se acople a la estación espacial a primera hora del sábado.

“Creo que estamos en los albores de una nueva era de la exploración espacial”, afirmó el fundador de SpaceX, Elon Musk, que apareció por sorpresa en la rueda de prensa posterior al lanzamiento.

Este despegue representa otra gran victoria para Musk -también fundador del grupo automotriz Telsa-, pues SpaceX consiguió acaparar el transporte espacial de la NASA en un momento en que la cápsula Starliner de Boeing acumula retrasos en sus vuelos de prueba.

El éxito en mayo de 2020 del primer vuelo de prueba tripulado de SpaceX rompió el monopolio ruso de los viajes a la ISS y devolvió a los estadounidenses la capacidad de realizar la hazaña, tras el fin del programa de transbordadores espaciales “Shuttle” en 2011.

Antes de partir, los cuatro miembros de la misión Crew-2 se despidieron de sus seres queridos para luego subir a los tres vehículos Tesla blancos -convertidos ya en tradición- que los llevarían a la plataforma de lanzamiento.

Las matrículas de los tres coches decían “reciclar”, “reutilizar” y “reducir”, en un guiño al hecho de que la misión reutiliza artículos ya usados.

La misión Crew-2 reutiliza la cápsula de Demo-2 y el propulsor Falcon 9 desplegado anteriormente para la misión Demo-1 no tripulada, cumpliendo con uno de los objetivos principales de la NASA en su asociación con la industria privada: el ahorro de costos.

Dragon has separated from Falcon 9’s second stage and is on its way to the @space_station! Autonomous docking tomorrow at ~5:10 a.m. EDT pic.twitter.com/rg1QjZEl9u

— SpaceX (@SpaceX) April 23, 2021