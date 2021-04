Presentan 62 impugnaciones a candidaturas a diputados y alcaldes en Aguascalientes | Newsweek México

Del 1 al 4 de abril el Instituto Estatal Electoral (IEE) recibió 62 medios de impugnación de los partidos políticos en contra de algunas candidaturas avaladas por la autoridad electoral para los cargos de diputados locales y como parte de las planillas de los ayuntamientos.

En total fueron 31 impugnaciones en contra de las candidaturas de mayoría relativa y 31 para las candidaturas de representación proporcional o plurinominales.

Los principales fundamentos de los recursos interpuestos son justicia intrapartidarial, reelección, registros extemporáneos y separación de cargos públicos.

MORENA fue el partido que presentó mayores quejas ante el IEE, con 21 impugnaciones a candidaturas de mayoría relativa y nueve a las candidaturas de representación proporcional, destacando que la mayor parte de ellas fueron interpuestas por militantes y miembros activos del propio partido.

El segundo partido con más impugnaciones fue Fuerza por México, con 14 impugnaciones contra las candidaturas plurinominales.

Los únicos partidos que no presentaron inconformidades fueron el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido de la Revolución Democrática (PRD), el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Libre de Aguascalientes (PLA).

La relación completa de impugnaciones es la siguiente:

CANDIDATURAS DE MAYORÍA RELATIVA PARTIDO POLÍTICO MEDIOS DE IMPUGNACIÓN MORENA 21 Fuerza por México 3 Redes Sociales Progresistas (RSP) 3 PRI 1 PVEM 1 Movimiento Ciudadano (MC) 1 Partido Nueva Alianza Aguascalientes 1

CANDIDATURAS DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL PARTIDO POLÍTICO MEDIOS DE IMPUGNACIÓN Fuerza por México 14 MORENA 9 PRI 7 Partido Encuentro Solidario (PES) 1

En MORENA no se respetó método de selección de candidatos: militantes

En rueda de prensa, militantes de MORENA dieron a conocer la presentación de 20 medios de impugnación en contra de candidaturas a las presidencias municipales de Aguascalientes, Jesús María, Rincón de Romos y Tepezalá, así como siete diputaciones locales y nueve regidurías.

De acuerdo al abogado y representante jurídico de los promoventes, Rogelio Quiroz, los motivos de las impugnaciones fueron debido a la falta de presentación de los resultados de la encuesta para la selección de los candidatos, los cuáles nunca se dieron a conocer a la militancia.

“Son candidatos que fueron impuestos y que no fueron elegidos por la militancia del partido, por eso se determinó presentar los medios de impugnación (…), el Tribunal Electoral del Estado fijará sus tiempos para hacer el armado de expedientes, para ver cuáles sí proceden y cuáles no”.

La convocatoria nacional del partido indicaba un registro de aspirantes, de los cuáles se llevaría a cabo una encuesta para medir quiénes de ellos tendrían un mejor posicionamiento entre la militancia y la ciudadanía, sin embargo, durante el proceso de registro de las candidaturas ante el Instituto Estatal Electoral (IEE) se colaron nombres de personas que incluso ni siquiera militan en el partido, y que no formaron parte del proceso interno de elección.

“Para la selección de aspirantes, MORENA lanzó una convocatoria nacional para elegir a sus candidatos, después se iba a hacer una preselección y de ahí se realizaría una encuesta y posteriormente se tendría que pasar los resultados de la encuesta, pero estos candidatos no sabemos de dónde aparecieron, ¿quién los postuló?, ¿de dónde salió el permiso para que estuvieran ahí?, obviamente todos los candidatos debieron pasar por una encuesta, y al menos aquí en Aguascalientes y en otros estados del país no ha pasado, no la conocemos”, añadió.

Las impugnaciones promovidas son en contra de los candidatos a presidentes municipales: Arturo Ávila Anaya (Aguascalientes), Karla Arely Espinoza (Jesús María), Francisco Javier Rivera Luévano (Rincón de Romos) y Yazmín Marmolejo Bernal (Tepezalá).

Por su parte, las candidaturas a diputados locales controvertidas son: Juan Luis Jasso Hernández (Distrito II), Rafael Antonio Villalpando (Distrito VI), Arturo Piña Alvarado (Distrito VII), Jennifer Kristel Parra (Distrito XI), Adriana Moreno Bazarte (Distrito XIII), Leslie Mayela Figueroa (Distrito XV) y Sofía Ventura Belaunzarán (Distrito XVII).

Además de las 20 impugnaciones presentadas por este grupo de militantes, más ciudadanos interpusieron otros 10 medios de impugnación ante el IEE, siendo MORENA el partido con mayor número de quejas en contra de las candidaturas de mayoría relativa y representación proporcional.