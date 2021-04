OMS rechaza uso obligatorio del pasaporte de vacunación en viajeros internacionales | Newsweek México

EL COMITÉ de Emergencias sobre el covid-19 de la Organización Mundial de la Salud (OMS) rechazó este lunes que se establezca la obligatoriedad para los viajeros internacionales de un pasaporte de vacunación del covid-19.

La decisión se dio durante la celebración de la séptima reunión del Comité de Emergencias de la OMS sobre la pandemia, pero sus conclusiones aún no fueron publicadas.

Los expertos que asesoran a la agencia de Naciones Unidas recomendaron en un comunicado que “no se exija una prueba de vacunación como condición de entrada” para los viajeros internacionales, “dadas las pruebas limitadas sobre la eficacia de las vacunas para frenar la transmisión (del virus) y la desigualdad persistente en la distribución mundial de vacunas”.

“Aconsejamos a los Estados que reconozcan que la exigencia de una prueba de vacunación puede acentuar las desigualdades y favorecer una libre circulación discriminatoria”, afirman.

Esta recomendación se da en medio de la decisión de varios países, principalmente de Europa, de apostar por un pasaporte sanitario para los viajes internacionales mientras también planean usarlos para otras actividades, como asistir a un espectáculo deportivo.

China y la Unión Europea ya presentaron su proyecto de pasaporte de vacunación, mientras que Estados Unidos dijo que no lo exigiría de manera obligatoria, aunque dejará vía libre a las empresas privadas para que puedan pedir un certificado de este tipo.

La semana pasada la OMS pidió no perder de vista que todavía no está probado que una persona vacunada, aunque esté protegida de enfermar gravemente, no pueda transmitir el virus a otros.

“Sabemos que las vacunas no protegen un cien por cien contra la infección, a pesar de que son muy efectivas contra infecciones severas y hospitalizaciones”, explicó la científica jefa de la OMS Soumya Swaminathan.

“Algunas vacunas están mostrando que protegen contra infecciones, pero quizás hasta un 70 u 80 por ciento, así que no podemos dar por hecho que solo porque alguien está vacunado no tiene ninguna posibilidad de infectarse o no es un riesgo para otros”, explicó.

Además del pasaporte, los expertos de la OMS también abordaron otras cuestiones relacionadas con la pandemia, como “acelerar la evaluación de las potenciales vacunas contra el covid-19”.

La agencia de la ONU solo ha validado, de momento, tres inmunizantes: el de Pfizer-BioNTech, de AstraZeneca-Oxford y de Johnson & Johnson. N