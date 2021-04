Hasta 18 mil trabajadores del sector automotriz de Aguascalientes no recibirán utilidades | Newsweek México

Como consecuencia de la crisis económica derivada de la pandemia del Covid-19 desde el año 2020, algunas empresas instaladas en Aguascalientes no generaron utilidades para sus trabajadores, por lo que se estima que hasta 18 mil empleados de las industrias del sector automotriz no recibirán este concepto, así lo informó el secretario general del Sindicato de la Industria Automotriz y Metalmecánica, Rogelio Padilla de León.

“Si mezclamos a los trabajadores que recibirán bono y utilidades, andaremos alrededor de 28 mil trabajadores, pero hablamos también de otros 18 mil trabajadores que no van a recibir hasta este momento”.

En algunos casos se buscará gestionar la entrega de algún bono o gratificación, mientras que en otras empresas los trabajadores recibirán lo correspondiente al bono de garantía, que puede ir de los 14 a los 100 días de salario, según el contrato colectivo de trabajo de cada empresa.

Sin embargo, menos de la mitad de las empresas de la industria cuentan con este concepto de forma establecida para otorgar a sus trabajadores en el mes de mayo.

“Estamos viendo con aquellas empresas que no generaron un solo peso de participación de utilidades para que de alguna forma se les dé una gratificación, porque el trabajador no tiene la culpa de lo que está pasando; a través de los años, en las negociaciones que hemos hecho con las empresas, hemos buscado que exista un bono de garantía para que el trabajador tenga un ingreso seguro en el mes de mayo o abril, hoy en día tenemos bonos hasta de 100 días de salario y eso ha salvado el hecho que no se tenga un pago de utilidades”.

Por el contrario, se prevé que 28 mil trabajadores sí reciban utilidades, aunque estas se verán mermadas hasta en un 60% a comparación de la cantidad que se entregó el año pasado como resultado de las utilidades del 2019.

“Se está reduciendo el pago en promedio como en un 60% debajo de lo que fue el ejercicio fiscal 2019, esto se deriva de la inactividad que tuvimos el año pasado, fueron tres meses que no hubo producción, tres meses donde no se facturó un solo dólar y ahora estamos viendo los efectos, aunado a ello a la contracción económica del mercado”.

Además de los efectos de la pandemia, Padilla de León señaló que las ventas de vehículos automotores siguen siendo bajas a nivel internacional, lo que ha provocado que el sector se mantenga con poca actividad e ingresos.

“En México hasta el mes de marzo las ventas habían caído cerca del 25% y las exportaciones andaban abajo hasta en un 8%, y eso se debe a que no hay compra ni consumo”.