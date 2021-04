Califica AMLO golpe a democracia retiro de candidaturas | Newsweek México

Luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial dela federación retiró definitivamente las candidaturas a gobernador por Guerrero, de Félix Salgado y Michoacán de Raúl Morón, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, consideró que es un exceso y atentado a la democracia.

“Yo quiero expresar que considero un exceso lo que aprobaron el día de ayer los magistrados del Tribunal Electoral. Es un golpe a la democracia, a la incipiente democracia mexicana”, afirmó

Primero el INE retiró las candidaturas como castigo por no presentar gastos de precampaña que obliga la ley, y después frente a la impugnación de los candidatos, el TEPJF corroboró esa sanción que ya es definitiva.

“Quiero enviar un mensaje a todos los mexicanos y en particular a los ciudadanos de Guerrero y Michoacán, decirles que no se desanimen y al mismo tiempo que no se exalten, hay que actuar con la cabeza fría aunque se tenga el corazón caliente; en la lucha por la democracia se tienen que enfrentar muchos obstáculos y hay que aprender a evadir el acoso y la provocación”, destacó.

Agregó que no tiene justificación alguna el que por no comprobar supuestamente un gasto de precampaña, de 14 mil pesos, en lo que corresponde al candidato de Michoacán, y de 19 mil pesos que se le atribuye no comprobó el precandidato de Guerrero, se les cancele su registro para participar.

“Eso no tiene ninguna justificación, repito, se me hace excesivo y además antidemocrático. Por eso hablo de que fue un golpe a la democracia, porque la democracia es el respetar la voluntad del pueblo. En la democracia es el pueblo el que decide, es el pueblo el que manda”, enfatizó.

Pidió no caer en la provocación que significa retirarlas candidaturas a Félix Salgado y Raúl Morón, sino aceptar lo que ordenó el TEPJF y no ir a la confrontación y la violencia.

“Debe también, lo subrayo, respetarse el veredicto, la sentencia, porque tenemos nosotros que apostar a la democracia y un acto como el de ayer, arbitrario, lleva un componente adicional: es un acto de provocación y lo que quieren es subvertir el orden legal, la paz, la tranquilidad”, estableció.