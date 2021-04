Arturo Ávila lleva agua potable a colonias de Aguascalientes | Newsweek México

Ante el olvido e indiferencia de las autoridades municipales por suministrar de agua potable a las colonias más vulnerables, el candidato a la Presidencia Municipal de Aguascalientes por la coalición Juntos Haremos Historia, Arturo Ávila, llevó el vital líquido a los hogares de la colonia Paseos de San Antonio para dar solución inmediata a este problema.

En esta ocasión, Arturo Ávila saludó a vecinas y vecinos que recibieron el agua en sus cisternas, tinacos y cubetas; expresaron su agradecimiento porque desde hace semanas no contaban con agua potable en sus casas, “la verdad no entendemos cuando nos piden lavarnos las manos por la pandemia del Coronavirus porque es imposible si el servicio que nos dan está muy mal, y no solo es eso, es para todo, el aseo de todos los días en la casa y personal”, expresó María del Carmen, residente de Paseos de San Antonio.

Arturo Ávila subrayó que “el PAN se va de Aguascalientes el próximo 6 de junio; el gobierno que viene es el gobierno del pueblo, es el gobierno que los ve a ustedes, a nuestros pequeños, que genera esperanza, que pretende transformar el futuro de Aguascalientes, nunca más un gobierno que olvida a su gente, nunca más un gobierno que no piensa en la gente más necesitada”.

Desafortunadamente, esta problemática que ha prevalecido durante muchos años cuando ha gobernado el PAN no ha tenido una respuesta favorable para la gente; “por eso es que vamos a revisar el contrato de concesión entre el municipio y la empresa Veolia, ya que parece que solamente le cambiaron el nombre. Además, tenemos el compromiso de invertir mil 500 millones de pesos anuales para evitar fugas en el trayecto del suministro”.