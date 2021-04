Abarrotan turistas playas y sitios de diversión | Newsweek México

La mayor parte de las playas y sitios turísticos en la Península y en general en México, están abarrotadas por miles de visitantes que olvidaron que México y el mundo viven una pandemia por COVID-19.

La gente justifica que no ha salido de casa por mucho tiempo y que necesitan salir porque el estrés los está matando, lo mismo dijeron en diciembre durante las fiestas de navidad. Muchos murieron por enfermarse de coronavirus.

A pesar de eso, nadie se cuida con las medidas de sana distancia, cubre bocas ni gel antibacterial. En diciembre hubo una crisis hospitalaria porque se acabaron las camas y los tanques de oxígeno. Después de estos días de asueto el gobierno espera una tercera ola de infectados.

En Yucatán a pesar de que las autoridades cerraron lugares que tradicionalmente se llenaban de turistas como algunas playas, la gente ha encontrado la forma de burlar la vigilancia y trasladarse a donde no está cerrado como prevención ante el COVID-19, incluso es motivo de comentarios entre familias y amigos como lograr llegar a sitios de diversión con menor vigilancia. Desde que inició la crisis sanitaria el estado nunca ha llegado al semáforo verde de la Secretaría de Salud.

Para los comerciantes, esta Semana Santa a un año del confinamiento del 2020, es un respiro luego de que han cerrado miles de restaurantes, tiendas, bares, y los hoteles más pequeños no han resistido estar sin huéspedes por los altos costos que significa mantener abierto.

Las vacaciones de diciembre no fueron suficientes para recuperarse. En Quintana Roo donde las autoridades han decidido relajar más las medidas de sana distancia y ser más permisivos con los empresarios del sector turístico, las cosas no han sido muy diferentes a pesar de que hay mucha gente que no ha parado de viajar a la Riviera Maya.

Este viernes santo, la zona turística de antros y bares en Cancún y Playa del Carmen, estuvo hasta el tope de visitantes, hubo embotellamientos vehiculares y con los brindis y la música, la gente se puso a bailar y olvidó las medidas sanitarias.

Tanto en Yucatán como en Quintana Roo desde mediados de marzo fue difícil encontrar hoteles, casas de huéspedes y casas en renta a través de las plataformas de internet.

Campeche ha sido desde el inicio de la pandemia como el sitio más seguro y sano, es el único estado de la República que se ha mantenido en verde con el semáforo epidemiológico, y la menor tasa de camas ocupadas en hospitales.