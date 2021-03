Se suma Aguascalientes a iniciativa 3de3 para elecciones de 2021 | Newsweek México

La Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción (SESEA), el Comité de Participación Ciudadana (CPC) y Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes (IEE) signaron la “Iniciativa por la Integridad #3de3” con el objeto de hacer públicas las declaraciones patrimonial, fiscal y de conflicto de intereses de las candidatas y candidatos que competirán por un cargo de elección en el Proceso Electoral 2020-2021.

El Director General de Transparencia Mexicana, Eduardo Bohórquez López, quien se desempeñó como testigo de honor durante el evento virtual, destacó que este proyecto tiene como propósito permitir que la ciudadanía conozca los perfiles de quienes solicitarán su voto para los comicios locales del próximo 6 de junio, como medida preventiva y disuasiva de prácticas reprochables, como el enriquecimiento ilícito. Recordó que la obligación de las candidaturas a transparentar sus tres declaraciones nació de una iniciativa ciudadana en diciembre de 2014, previo a la Reforma Anticorrupción, y en la actualidad se encuentra prevista en las leyes de la mayoría de los estados del país.

El Secretario Técnico del SESEA, Aquiles Romero González, explicó que como parte de la Iniciativa por la Integridad #3de3 se habilitará un sistema para recibir, procesar y publicar las declaraciones de situación patrimonial, fiscal y de intereses de quienes se registren como candidaturas -propietarias y suplentes- para la integración del Congreso local y los Ayuntamientos, información que la ciudadanía podrá consultar por partido político, distrito y municipio, en el portal https://plataformadigitalestatal.org/TresDeTres/.

Este ejercicio de transparencia y rendición de cuentas tiene por finalidad que las candidaturas den a conocer su situación patrimonial antes de ocupar un cargo público, posibles conflictos de interés, así como el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, garantizando en todo momento la protección de datos personales, destacó Alejandra Yazmín González Sandoval, Presidenta del CPC, quien hizo un llamado a la ciudadanía a aprovechar esta información para el razonamiento de su voto.

Después de la firma simbólica de la carta intención, el Consejero Presidente del IEE, Luis Fernando Landeros Ortiz, señaló que con esta herramienta sirve como vínculo entre los partidos políticos y la ciudadanía, lo que contribuye al desarrollo de la vida democrática y el fortalecimiento del régimen de partidos políticos: “La construcción de la democracia a la que me refiero, no sería posible si no se construye un modelo de ciudadanía acorde con estos nuevos tiempos. Hemos superado la fase en la que la ciudadanía no conocía sus derechos y no se interesaba por sus obligaciones, para transitar, en esta era en la que abunda la información, a una ciudadanía que debe discernir cuál de toda esa información le resulta útil para la toma de decisiones, en este caso, sobre quiénes serán sus representantes en los órganos decisores de gobierno”.

Detalló que la ruta crítica del proyecto exige que se trabaje con los partidos políticos, sus candidaturas y las candidaturas independientes para lograr una sensibilización que responde a un reclamo ciudadano y que configura el espíritu del servicio público: “quienes aspiren a un cargo público habrán de saber que se vive para servir, no debe servirse para vivir”.

El evento fue moderado por Francisco Rojas Choza, Presidente de la Comisión de Educación Cívica del Consejo General del IEE, quien agradeció a la y los titulares de las instituciones firmantes su voluntad por participar en la iniciativa encuadrada en los objetivos de Transparencia Mexicana y el Instituto Mexicano para la Competitividad.