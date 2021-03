Inauguran primer centro de educación ambiental "Tlali" en Jesús María | Newsweek México

El Municipio de Jesús María, puso en marcha el Proyecto “Tlali” Huerto de Permacultura, cuyo espacio que estará orientado a ser un lugar educación ambiental y de capacitación para toda la comunidad.

“Tlali” es una iniciativa de la Secretaría de Medio Ambiente y Sustentabilidad, construido con el apoyo de las diferentes áreas de la presidencia municipal que trabajaron en conjunto para lograr este espacio, con el fin de generar grandes cambios ambientales para beneficio de la población a través de un lugar que produzca alimento, aire y esparcimiento.

“Este pequeño huerto que ven, antes era un área abandonada y desaprovechada; hoy gracias a la suma de voluntades de las secretarías, se logró convertir en un espacio educativo y de enseñanza, me da mucha satisfacción ver como esta semilla con el tiempo nos dará los frutos de la cosecha”, afirmó el presidente municipal José Antonio Arámbula López.

Al participar también como madrina del huerto, la señora Liliana Coronado de Arámbula, presidenta del DIF de Jesús María, expresó que una de las grandes cosas que este espacio brindará a la comunidad además de vida, serán valores como la paciencia.

En este sentido, hizo una analogía particular del hotel para insectos –que también se colocó en el huerto y que tendrá un función polinizadora-; “así es con la sociedad, como papá y mamá debemos aprender a convivir con el hijo rebelde, con el hijo quejumbroso pero no solo es aprender a sobrellevarlo, también es una señal de que algo no estamos haciendo bien y es momento de redirigir el camino; es como ver el síntoma o enfermedad que nos indica que en algo nos estamos equivocando y no por eso vamos a dejarlo pasar, al contrario tenemos que tomar acciones. Los felicito por este nuevo centro de educación ambiental”.

Finalmente, la titular de Medio Ambiente Clara Martínez Gallardo, al hacer uso de la voz agradeció a todos los padrinos su participación para que este proyecto que inició hace un año hoy está cristalizado. “Nos emociona mucho ver sus caras de entusiasmo; queremos trascender en cuestiones de medio ambiente, si fomentamos la educación ambiental no estaremos preocupados por el cambio climático. Si un niño crece con educación ambiental tendremos un planeta para rato”.

Puntualizó que este próximo lunes 8 de marzo, se abren al público el espacio con talleres para niños, mujeres y todas las personas que se interesen en participar. Asimismo, adelantó que en las siguientes etapas se tiene prevista la creación de un almacén de productos, farmacia viviente, acuaponia, un mariposario, cuna de luciérnagas, estanque, laboratorio, pupario, por mencionar algunos.