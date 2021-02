Nuevo brote de ébola en la República Democrática del Congo; hay dos muertos | Newsweek México

LAS autoridades de la República Democrática del Congo (RDC) confirmaron este jueves un segundo fallecido por ébola en la provincia de Kivu Norte (este), después de anunciar el domingo la existencia de un nuevo brote de esta enfermedad en esta zona del país africano.

El ministro congolés de Salud, Eteni Longondo dijo que el primer caso es “una agricultora, esposa de un sobreviviente de la enfermedad del virus Ébola, que presentó el 1 de febrero los signos típicos de esta enfermedad y murió dos días después”.

La comisión técnica del ministerio provincial de Sanidad detalló que el segundo caso es una mujer de 60 años que estuvo en contacto con el primer caso según informó el portal congoleño de noticias 7sur7.

Así, ha manifestado que la paciente empezó a presentar síntomas el 22 de enero y que fue considerada como un caso sospechoso de coronavirus el nueve de febrero tras ser ingresada con dolor de cabeza y fatiga.

Sin embargo, las pruebas de laboratorio realizadas el miércoles revelaron que tenía ébola poco antes de su fallecimiento en el hospital. De esta forma, los dos casos detectados hasta el momento en el nuevo brote han derivado en la muerte de las dos pacientes.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) indicó el miércoles en un comunicado que, a fecha del 8 de febrero, habían sido identificados 117 contactos que están bajo seguimiento. “Las investigaciones y actividades de respuesta están en marcha”, agregó.

A new #Ebola case has been detected in #Butembo #DRC, one of the epicentres of the previous outbreak in eastern DRC. @WHO epidemiologists are on ground supporting @MinSanteRDC's investigation. More than 70 contacts have already been tracked.

➡️https://t.co/KWVYSTbb4o pic.twitter.com/G83sxyk5bz

— WHO African Region (@WHOAFRO) February 7, 2021