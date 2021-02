EU se prepara para otra tormenta de invierno en medio de cortes de luz | Newsweek México

EL sureste de Estados Unidos se preparaba para otra gran tormenta de invierno este miércoles, mientras millones de personas se enfrentaban a un frío récord en medio de cortes de electricidad que las dejaron sin calefacción en Texas, la capital energética del país.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) emitió alertas y advertencias por la tormenta de invierno que afectará a 100 millones de estadounidenses en la zona central del país.

Algunas zonas de Texas, Luisiana, Arkansas y Misisipi sufrirán acumulaciones de hielo “paralizantes” que pueden provocar más cortes de energía y daños a los árboles, además de volver peligrosas las carreteras.

Snow and ice is forecast for a broad swath of the US through Friday night. Many of these areas have recently experienced significant impacts from wintry precipitation already this week. Visit https://t.co/eh5HNSg8yq for tips on how to prepare and keep you and your family safe. pic.twitter.com/izeNsCldzo

— National Weather Service (@NWS) February 17, 2021