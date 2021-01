De San Juan a Aguascalientes: peregrinar por oxígeno | Newsweek México

Contrario al peregrinar que año con año hacían miles de aguascalentenses al santuario de la virgen de San Juan de los Lagos como muestra de su devoción, el peregrinar de Rubí ha sido diferente desde el fin de semana, cuando el Covid-19 ingresó a su hogar.

Diariamente, sale de su casa, ubicada en el municipio que pertenece a la región de los Altos de Jalisco, hacia Aguascalientes, en una travesía de más de una hora de ida y otra hora de vuelta en automóvil. El objetivo no es por religión, sino por una situación de vida o muerte para uno de sus familiares: recargar un tanque de oxígeno.

“El domingo nos venimos a las 6 de la mañana y salimos de aquí como a las 11:30 a.m., duramos como cinco horas; nosotros no somos de aquí, somos de San Juan de los Lagos, allá está agotado, todos los días hemos venido desde el sábado. Anteriormente duré una semana consiguiéndolo en Jalostotitlán pero ya ahorita no hay, en La Chona tampoco ya no hay, ni en Lagos de Moreno”.

Debido a la sobredemanda que han tenido los distribuidores de tanques de oxígeno para los pacientes domiciliarios de Covid-19, en la región norte de Jalisco han comenzado a escasear, por lo que Rubí ha optado por trasladarse hasta una empresa proveedora de oxígeno de Aguascalientes, lo que diariamente le ha representado un gasto de hasta mil pesos.

“Venimos a recargar un tanque de 6 metros cúbicos, pero hemos visto que quienes traen tanques más grandes no han encontrado, este tanque nos dura un día, diario estamos gastando con todo y viáticos alrededor de mil pesos”, comentó.

El coste de la recarga de los tanques de oxígeno y los traslados ha sido posible gracias a la ayuda de familiares que se encuentran en Estados Unidos, según comenta Rubí.

“Tenemos familia en Estados Unidos y ahorita son los que nos están solventando porque sí está muy difícil”.

Sin embargo, para otras familias el peregrinar se ha prolongado por varias semanas.

“Hemos gastado casi 10 mil pesos para cargar oxígeno por una semana”

Desde hace una semana, Horacio López ha tenido que agregar a su rutina ir a formarse a temprana hora a la empresa proveedora para recargar el tanque de oxígeno de un familiar que padece Covid-19.

“Ayer y hoy ya ha habido menos gente, pero ha habido días que nos hemos llegado a tardar hasta cuatro horas y no es seguro, ha habido ocasiones que nos dicen que ya no hay, que ya no alcanzamos, entonces lo ideal para alcanzar es venirse a formar desde las 5:30 o 6:00 a.m. Ahorita nos dijeron que para quiénes veníamos a recargar tanques de 9.5 y 10 metros cúbicos, sólo hay 12 tanques y son los únicos que van a surtir”.

Debido a la alta demanda que han tenido los distribuidores de oxígeno, la reventa en páginas de internet ha aprovechado para hacer su “agosto”.

“Un tanque cuesta aquí 855 pesos y los revendedores te lo están dejando hasta en 1,500 pesos, es decir casi el doble. También nos llegaron a ofrecer un concentrador de oxígeno de 7 litros en 40 mil pesos, yo me puse a buscarlos en internet y tiene un precio con envío de 7 mil 500 pesos”.

Finalmente, Horacio exhortó a la población a seguir cuidándose para evitar casos graves de Covid-19, que los lleve a ser hospitalizados o a requerir oxigenación externa.

“Yo le diría a la gente que lo importante es la atención temprana y no se esperen a que los síntomas estén avanzados para atenderse”, señaló.