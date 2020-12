Embajada de EUA en México pide a migrantes “no desperdiciar su tiempo” intentando cruzar | Newsweek México

La embajada de Estados Unidos en México hizo un llamado a la población migrante indocumentada a no desperdiciar su tiempo y no poner en riesgo su salud intentando cruzar hacia Estados Unidos, pues aún no están recibiendo peticiones de asilo.

Este viernes, Día Internacional del Migrante, el gobierno estadounidense advirtió en un comunicado que si intentan ingresar al país sin documentos o para solicitar asilo, serán retornados inmediatamente a México o a su país de origen.

“Esto representa un alto total a la inmigración ilegal, ya que Estados Unidos mantiene sus políticas migratorias vigentes” dijo Edgar Ramírez, agregado del Departamento de Seguridad Nacional en la Embajada de Estados Unidos, en el comunicado.

Esta medida se implementó desde el 21 de marzo pasado tras la emergencia global de salud por el COVID-19, y según el representante de la embajada estadounidense tiene como objetivo evitar la propagación del virus por parte de inmigrantes indocumentados.

“Regresen a su tierra y hagan su vida allá”, concluyó Ramírez.