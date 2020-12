Caso Wikileaks: Trump ofrece indulto a Assange | Newsweek México

EL PRESIDENTE de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció al fundador de Wikileaks, Julian Assange indultarlo a cambio de que revele la fuente que tuvo acceso a los correos electrónicos de la Convención Nacional Demócrata antes de las elecciones del 2016.

La información fue proporcionada a una corte de Londres el viernes pasado por parte de la abogada de Assange, Jennifer Robinson. Quien explicó que dos personas le hicieron la oferta, entre ellos Charles Johnson, un asesor político relacionado fuertemente con la campaña electoral de Trump.

“La propuesta hecha por Rohrabacher pedía que el señor Assange identificara la fuente de las publicaciones antes de las elecciones del 2016 a cambio de alguna forma de indulto”, dijo Robinson de acuerdo a una información dada a conocer en medios internacionales y que se hizo durante la declaración de la abogada como testigo ante el tribunal.

Hasta ahora, Assange, ha estado evitando una extradición hacia Estados Unidos. Ahí se le acusa de orquestar una conspiración que lo llevó a infiltrarse en equipos de computo del gobierno de ese país, de donde consiguió cables confidenciales que después publicaría en WikiLeaks entre 2010 y 2011.

A inicios de diciembre, el relator especial sobre tortura de la ONU, Nils Melzer, mostró preocupación por Assange. Dijo que “durante más de una década, se han violado gravemente los derechos de Assange”.

Ante la esperada decisión sobre la extradición del fundador de Wikileaks prevista para el 4 de enero de 2021, el experto pidió a las autoridades británicas que no extraditen a Assange a Estados Unidos debido a “serias preocupaciones en materia de derechos humanos”.

“Assange no es un criminal convicto y no supone una amenaza para nadie”, dijo el relator, por lo que su prolongada estadía en una prisión de máxima seguridad “no es proporcionado y no tiene base legal”.

Melzer dijo que podría ser posible que el sufrimiento que le están infligiendo puede equivaler a tortura y tratos y castigos crueles y degradantes. N