El FBI investiga llamadas automáticas que piden a los votantes "quedarse en casa y mantenerse seguros" | Newsweek México

La Policía Federal de Estados Unidos (FBI) ha iniciado una investigación sobre unas llamadas automáticas que están recibiendo algunos votantes en las que les piden “quedarse en casa y mantenerse seguros” en plena jornada electoral en el país norteamericano.

“Hay algunas llamadas automáticas de las que se está informando”, ha confirmado un miembro de la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad (CISA, por sus siglas en inglés) a la cadena de televisión CNN.

El miembro de CISA, que ha preferido mantener su anonimato, ha puntualizado que las autoridades estadounidenses están preparadas para eventos de este tipo porque las llamadas automáticas “se registran en cada elección”. No obstante, no ha aventurado quién podría estar detrás de las mismas y se ha limitado a asegurar que el FBI “ya está rastreando el problema”.

En este sentido, ha pedido a los electores estar pendientes de las personas que intenten “intimidarles, socavar su confianza” y les ha pedido “mantener la calma” y “acudir a votar”.

El portavoz del Departamento de Estado de Iowa, Kevin Hall, ha señalado a la citada cadena de televisión que su oficina ha compartido información con el FBI acerca de unas llamadas de este tipo, aunque no ha detallado cuántos ciudadanos del estado las han recibido.

THREAD: voters across the US today are getting this recorded call telling them to stay home. The calls are jarring, and obviously part of a large scale operation. Problem is.. 1/ https://t.co/mEy0PXrJw8

— John Scott-Railton (@jsrailton) November 3, 2020