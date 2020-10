Todos los partidos quisieran ser asesorados por Elba Esther Gordillo: RSP | Newsweek México

Este miércoles el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió avalar el registro como partido político de la asociación civil Redes Sociales Progresistas, luego de que originalmente el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) se los negó tras señalar que hubo entrega de dádivas en algunos estados del país para los asistentes de sus asambleas.

El coordinador estatal del nuevo partido político, Raúl Ruíz Dondiego, informó que en los próximos días se iniciará el trámite de solicitud de registro ante el Instituto Estatal Electoral (IEE) para participar en el proceso electoral local del próximo año, en el que se elegirán diputados locales y los 11 ayuntamientos.

Indicó que la ideología política del nuevo partido es social y demócrata, simpatizando con la administración federal, en el combate de la corrupción.

A nivel nacional, Redes Sociales Progresistas (RSP) está encabezado por Fernando González Sánchez, yerno de la ex líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo, y al respecto el coordinador local indicó que a pesar del parentesco, la ex líder magisterial no ha tomado participación activa en el partido, pero que prácticamente todos los partidos verían con buenos ojos ser asesorados por ella, pues es considerada como “un ícono de la política mexicana”.

“La maestra es un ícono de la política nacional, ha vivido y ha sido una gran protagonista de la política, ya la quisieran los partidos políticos como asesora; en nuestro caso no participa en Redes Sociales Progresistas, no ha acudido a ninguna asamblea, José Fernando González Sánchez es el presidente del Consejo Directivo de esta asociación civil, ahora partido político nacional, pero ojalá pudiéramos tener la asesoría de la maestra en ese tema”.

Sobre los señalamientos que pesaban en contra de Gordillo Morales de haber participado en la comisión de los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada, Ruíz Dondiego comentó que finalmente se hizo justicia en los procesos en su contra y que quien tenga las evidencias que los acrediten las presenten ante las autoridades correspondientes.

“La acusaron y no le pudieron probar nada, los medios devastaron su imagen, preguntémosle al magisterio nacional ¿qué piensan de la maestra Elba Esther Gordillo?, pues en su gestión fue una extraordinaria líder que logró darle a los maestros la oportunidad de cambiar su situación económica, gran negociadora, y yo les digo a quienes la acusan que si tienen las pruebas suficientes para probar su corrupción están las instancias jurisdiccionales donde pueden demandar”, comentó.

En relación a las expectativas de cara al proceso electoral, el líder de Redes Sociales Progresistas en Aguascalientes afirmó que buscarán elegir candidatos jóvenes y una gran cantidad de mujeres líderes de cada municipio, aunque también se abrirán las puertas del partido para los cuadros y perfiles de otros partidos que puedan ser rentables electoralmente y que puedan ser compatibles con el nuevo instituto político.

“Estamos abiertos para todos y no les vamos a decir que no a nadie, nosotros habremos de tomar las decisiones que correspondan con el requisito principal, que no tengan una historia de vida cuestionada y oscura, que la sociedad perciba que pueden construir una nueva política económica”.

No obstante, negó que Redes Sociales Progresistas vaya a fungir como un partido ‘satélite’ de MORENA, proyectando la victoria en las urnas en varios distritos locales y alcaldías de Aguascalientes.

Por último, aseguró que a nivel local se tiene un estimado de 15 mil afiliados y simpatizantes, mientras que en todo el país habría alrededor de 500 mil personas afines a Redes Sociales Progresistas.