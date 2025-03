Puebla, Pue. En el segundo semestre del 2025, se iniciará con la regulación de mototaxis en las juntas auxiliares del Estado Puebla, según lo dio a conocer la titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte, Silvia Tanús Osorio.

La funcionaria estatal comentó que, para atender esta problemática, se envió un comunicado a los presidentes de las juntas auxiliares, para solicitarles conformar un padrón del total de mototaxis en las juntas auxiliares, con ello, realizar un registro formal.

Asimismo, reconoció que la regulación de estas unidades será un tema complejo, debido a que, por 12 años, se permitió el crecimiento en este medio de transporte público.

Un problema de 12 años

“Durante 12 años fue un problema que empezó a crecer, llevamos 100 días de trabajo, vamos a terminar el tema del transporte de taxis y camiones, y hemos enviado a los señores presidentes municipales, un oficio en el cual les pedimos de la manera más atenta, que levanten un padrón de los mototaxis que se encuentran en su respectiva demarcación”, declaró.

Silvia Tanús reconoció que no cuentan con el personal suficiente para realizar operativos en todas las juntas auxiliares, por ello, se solicitó a los presidentes auxiliares, comunicar a los choferes de mototaxis, que tienen prohibido circular en vialidades primarias, dado que, pueden provocar un accidente.

“Que nos auxilien con sus cuerpos de seguridad pública y tránsito, para que los mototaxis no circulen por vías primarias y sobre todo por carreteras, porque realmente son un problema que sabemos que cualquier percance, los ciudadanos son los que van a salir perjudicados y no tienen ningún tipo de apoyo, ni de respaldo, entonces les pido paciencia, a partir del segundo semestre de este año, los vamos a abocar a este tema, sin embargo, no lo tenemos a un lado”, mencionó.