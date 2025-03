Este lunes, un grupo de colonos israelíes en Cisjordania agredió brutalmente a Hamdan Ballal, codirector del documental ‘No Other Land’. Tras la paliza, Ballal, herido y sangrando, solicitó una ambulancia, pero soldados del Ejército de Israel interceptaron el vehículo y, desde entonces, se desconoce su paradero.

El incidente ha sido denunciado por Yuval Abraham, codirector del documental premiado recientemente con un Oscar a Mejor Documental. La producción relata la historia de Masafer Yatta, una comunidad palestina que sufre diariamente la violencia de la ocupación israelí y expone las prácticas de los colonos con el beneplácito de las Fuerzas Armadas de Israel.

Por su parte, la productora del documental emitió un comunicado detallando los hechos: “Alrededor de las 18:00, se produjo un ataque cerca de la escuela en Susia (Masafer Yatta), afectando la casa de Abu Sadam y la de Hamdan Ballal. Unos 15 colonos, algunos enmascarados, portaban cuchillos y rifles M-16. Entre ellos se encontraba Isaschar Man, un colono conocido, junto a su hijo y Shem Tov. Comenzaron a lanzar piedras contra los palestinos, destruyendo un tanque de agua y el automóvil de Hamdan”.

El comunicado también detalla que “dos hombres armados ayudaron a los agresores, entre ellos soldados israelíes. Algunos de ellos, incluyendo a Shem Tov, persiguieron a Ballal hasta su casa y lo entregaron a los soldados”.

The group of armed KKK-like masked settlers that lynched No Other Land director Hamdan Ballal (still missing), caught here on camera. pic.twitter.com/kFGFxSEanY

— Yuval Abraham יובל אברהם (@yuval_abraham) March 24, 2025