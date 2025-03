El crecimiento económico en México, Estados Unidos y Canadá se desacelerará debido a los aumentos en las tasas arancelarias, según un documento difundido por la OCDE. Sin embargo, México será el país más afectado, ya que su economía entrará en recesión en 2025, con una contracción del 1.3% y una caída adicional del 0.6% en 2026.

Según las proyecciones económicas, el impacto negativo en México y Canadá será más severo debido a su mayor apertura comercial y su relación bilateral con Estados Unidos. Se espera que ambos países respondan con aranceles de represalia, lo que agravará la crisis económica.

En contraste, Estados Unidos también verá una desaceleración, aunque menos pronunciada. Se prevé que su crecimiento pase del 2.8% en 2024 al 2.2% en 2025 y 1.6% en 2026. Canadá, por su parte, reducirá su crecimiento del 1.5% en 2024 al 0.7% en 2025 y 0.7% en 2026.

Una recesión se define como una disminución significativa de la actividad económica que impacta a diversos sectores de la economía. Comúnmente, se identifica cuando el Producto Interno Bruto (PIB) de un país registra caídas durante dos trimestres consecutivos. No obstante, el PIB no es el único indicador para medir una recesión. Los economistas analizan otros factores clave, como el nivel de empleo, la producción industrial y el consumo, para evaluar el estado general de la economía.

Si bien las recesiones forman parte del ciclo económico natural, sus efectos pueden ser profundos, afectando a empresas, ciudadanos y gobiernos. Desde la pérdida de empleos hasta la inestabilidad en los mercados financieros, una recesión puede generar incertidumbre y desafíos económicos a gran escala.

Si Estados Unidos extiende las exenciones arancelarias a México y Canadá más allá de abril de 2025, el panorama económico podría mejorar significativamente. En este caso:

Las economías europeas sufrirán menos por los aranceles, pero enfrentarán incertidumbre geopolítica y de políticas económicas. Se espera que el crecimiento en la zona euro aumente de 0.7% en 2024 a 1.0% en 2025 y 1.2% en 2026. En el Reino Unido, se prevé un crecimiento del 1.4% en 2025 y 1.2% en 2026.

En Asia, Japón crecerá de 0.1% en 2024 a 1.1% en 2025, antes de desacelerarse nuevamente al 0.2% en 2026. En China, la economía crecerá 4.8% en 2025 y 4.4% en 2026, gracias a políticas de apoyo que compensan el impacto arancelario.

El impacto de los aranceles en México generará un aumento en la inflación en 2025, aunque este efecto disminuirá en 2026 debido a la contracción económica.

A nivel global, la inflación en el G20 bajará del 5.3% en 2024 al 3.8% en 2025 y 3.2% en 2026. En las economías avanzadas, la inflación subyacente será del 2.7% en 2024, 2.6% en 2025 y 2.4% en 2026, aunque en más de la mitad de estos países seguirá por encima de los objetivos de sus bancos centrales.

En México, la combinación de recesión y menor consumo interno ayudará a frenar la inflación en 2026, aunque la incertidumbre económica seguirá afectando la inversión y el empleo.

Interim #EconomicOutlook: OECD GDP growth projections for 2025

G20 3.1%

🇮🇳 6.4%

🇮🇩 4.9%

🇨🇳 4.8%

🇷🇺 1.3%

🇧🇷 2.1%

🇹🇷 3.1%

🇪🇸 2.6%

🇺🇸 2.2%

🇰🇷 1.5%

🇲🇽 -1.3%

🇨🇦 0.7%

🇸🇦 3.8%

🇫🇷 0.8%

🇦🇺 1.9%

🇬🇧 1.4%

🇮🇹 0.7%

🇪🇺 1.0%

🇿🇦 1.6%

🇯🇵 1.1%

🇩🇪 0.4%

🇦🇷 5.7%

