Durante una gira de trabajo por el estado de Aguascalientes, el presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero, sostuvo que es importante para su dirigencia iniciar sus recorridos por el país en esta entidad para reconocer a la estructura del partido de cómo se trabaja para ganar elecciones y atender a las y los ciudadanos del estado.

“Las cosas no caen de la nada, lo que nosotros tenemos aquí en Aguascalientes es por el trabajo que se ha hecho, la gente nota si estás haciendo un buen gobierno y eso es lo que ha logrado Acción Nacional en Aguascalientes, un buen gobierno” aseguró.

Asimismo, y acompañado por el recién reelecto presidente estatal del PAN en el estado, Javier Luevano, integrantes de su planilla, así como de legisladoras y legisladores locales y federales, reconoció que el trabajo del gobierno del estado “es nuestro orgullo a nivel nacional, la gobernadora Tere Jiménez, ha hecho un magnífico papel aquí en Aguascalientes”.

Al referirse a la declaraciones hechas hace unos días por la dirigencia nacional de Morena, sobre su intención de ganar en el próximo proceso electoral en la entidad, Jorge Romero afirmó: “hace una semana, estuvo aquí la dirigencia nacional de Morena, nos vino a decir que en el 2027 ellos vienen por Aguascalientes, bueno, nada más que todas las mujeres y los hombres del PAN aquí en Aguascalientes les decimos: los esperamos; Morena no le va a quitar el gobierno de Aguascalientes a Acción Nacional, porque aquí estamos las mujeres y los hombres que sabemos gobernar Aguascalientes hasta que la gente decida”.

Agregó que las mujeres y hombres de la entidad no votan por un color, tampoco por una ideología, la gente vota por quien ha demostrado que gobierna bien, “en el PAN queremos enfatizar, que nuestro partido dará una batalla cultural para decirle a las y los ciudadanos que por quien debes de votar, es por quien te sirve mejor, y no hay un solo número en donde no estén los gobiernos de Acción Nacional mejor que cualquiera de ellos, eso es PAN y eso debe ser una elección”.