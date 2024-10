José Manuel González Mota, presidente municipal de Asientos, informó que durante su tercer periodo como alcalde buscará la instalación de una extensión del Instituto Tecnológico de Aguascalientes (ITA) o de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA), a fin de atender la demanda de las comunidades del municipio.

El edil no ofreció más detalles o un presupuesto estimado para el proyecto, sin embargo, se comprometió a consolidar este plan durante su administración. Además, reconoció que aún no se han tenido acercamientos con las universidades planteadas para apoyar con un nuevo plantel.

Las principales opciones con las que hoy en día cuentan los jóvenes de Asientos para estudiar una licenciatura o ingeniería, son la Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes (UTNA) en Rincón de Romos y la Universidad para el Bienestar Benito Juárez en su municipio, la cual ha tenido problemas administrativos desde su inauguración.

“Ahí está trabajando, pero tiene problemas porque la construyeron en un terreno irregular, sin propiedad y no le podemos invertir recursos porque no tiene plantel educativo propio; no tiene certidumbre jurídica de su plantel. Pese a ello, ahora tiene más de 80 alumnos estudiando” reportó el alcalde.