El secretario de Educación de Aguascalientes, Luis Enrique Gutiérrez Reynoso, confirmó que dos centros educativos del municipio de El Llano sufrieron daños significativos tras las inundaciones causadas por las lluvias de la madrugada del martes. Como resultado, las clases permanecen suspendidas desde entonces.

Las escuelas afectadas son el Centro de Atención Múltiple (CAM) y el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYTEA), ambos ubicados en Palo Alto, cabecera municipal de El Llano. Actualmente, se están realizando trabajos para drenar el agua, sin embargo, ya se tiene un informe preliminar de la infraestructura afectada.

“En el caso del CAM se trata de material didáctico que permite ejercitar a los estudiantes, y esperemos ya en breve reponerlo. En el caso del CECYTEA se trata de mobiliario; estamos esperando que gracias al material del que está conformado, no haya pérdidas mayores. El agua no subió más de 15 centímetros, lo que favoreció para que no se dañara el equipo de cómputo” informó.